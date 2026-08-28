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darktable

5.6.1

Скачать полностью бесплатный фоторедактор

Open Source Windows Linux

Скачать darktable

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darktable — бесплатный фоторедактор — полностью бесплатный инструмент для фотокоррекции, работы с RAW и каталогизации коллекции фотографий. Мультиплатформенный проект с открытыми исходными кодами. Можно скачать darktable для Windows, GNU/Linux и некоторых других операционных систем.

darktable представляет собой достаточно мощный комплекс для проявки и недеструктивной обработки RAW. Профессиональное управление цветом (автоматическое определение профиля), широкий набор инструментов коррекции, поддержка масок, компенсация оптических искажений и многое другое. В функциональном плане программа вряд ли соблазнит профессионалов бросить любимые Capture One или DxO Photolab, к которым они давно привыкли, но вполне удовлетворит самую широкую аудиторию. Привлекательность свободного софта — огромный плюс программы перед конкурентами.

Поддерживается около 700-т фотокамер от разных производителей. Также поддерживается импорт изображений с различных устройств.

Кроме фоторедактора в darktable предусмотрены функции каталогизации фотографий. В программе присутствует ряд возможностей сортировки и фильтрации изображений по массе параметров. Рейтинг, поиск, теги и масса прочих удобств позволят не запутаться даже в очень крупной базе.

Интерфейс darktable
Интерфейс darktable
Каталог
Каталог
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях darktable:

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о darktable

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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