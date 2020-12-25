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darktable

3.4.0

Скачать полностью бесплатный фоторедактор

Open Source Windows Linux
Скачать darktable

darktable — бесплатный фоторедактор — полностью бесплатный инструмент для фотокоррекции, работы с RAW и каталогизации коллекции фотографий. Мультиплатформенный проект с открытыми исходными кодами. Можно скачать darktable для Windows, GNU/Linux и некоторых других операционных систем.

darktable представляет собой достаточно мощный комплекс для проявки и недеструктивной обработки RAW. Профессиональное управление цветом (автоматическое определение профиля), широкий набор инструментов коррекции, поддержка масок, компенсация оптических искажений и многое другое. В функциональном плане программа вряд ли соблазнит профессионалов бросить любимые Capture One или DxO Photolab, к которым они давно привыкли, но вполне удовлетворит самую широкую аудиторию. Привлекательность свободного софта — огромный плюс программы перед конкурентами.

Интерфейс darktable
Интерфейс darktable
Каталог
Каталог
ХНастройки
Настройки

Поддерживается около 700-т фотокамер от разных производителей. Также поддерживается импорт изображений с различных устройств.

Кроме фоторедактора в darktable предусмотрены функции каталогизации фотографий. В программе присутствует ряд возможностей сортировки и фильтрации изображений по массе параметров. Рейтинг, поиск, теги и масса прочих удобств позволят не запутаться даже в очень крупной базе.

Что нового в darktable 3.4.0:

  • Повышена производительность.
  • Новый модуль калибровки цвета.
  • Новые режимы в RGB-модуле.
  • Улучшенный тональный эквалайзер.
  • Разделение модулей на группы.
  • Новые пресеты.
  • Множество прочих улучшений.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 25.12.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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