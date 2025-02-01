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Textadept

12.6

Скачать настраиваемый и быстрый текстовый редактор

Open Source Windows Linux

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ВЫБОР ВЕРСИИ

Textadept — свободный текстовый редактор для программистов. Приоритетом разработки Textadept является высокая скорость работы и расширяемость.

Высокая скорость работы и простой, очень отзывчивый, интерфейс — важные характеристики Textadept. Разработчик уделяет особое внимание оптимизации кода, чтобы программа работала молниеносно. Также это касается и потребления ресурсов, которое минимально. Также можно отметить настраиваемость тем оформления и полное управление с клавиатуры.

Другой важной особенностью Textadept является полная настраиваемость. Большинство функций программы написаны на скриптовом языке Lua и пользователь может самостоятельно менять все что угодно и добавлять свои собственные особенности, подстраивая текстовый редактор под свои нужды. Также доступен набор дополнительных модулей для Textadept, которые можно скачать отдельно. Отлично задокументированный API — еще один плюс этого текстового редактора

Также стоит отметить следующие особенности: поддержка синтаксиса более 100 языков программирования и разметки, мощная поддержка фрагментов и команд, автодполнение и автозавершение, неограниченное число документов для параллельного просмотра в одном окне и многое другое.

Осается добавить, что программа кроссплатформенная — можно скачать Textadept для Windows, GNU/Linux и других операционных систем. А еще она имеет небольшой размер дистрибутива и не требует установки.

Интерфейс Textadept
Интерфейс Textadept
Подсветка синтаксиса
Подсветка синтаксиса

Что нового в последних версиях Textadept:

Что нового в Textadept 12.6

  • Обновлены локализации. Это не касается русского языка.
  • Обновлен лексер C.
  • Добавлена поддержка языка Nix.
  • Повышена производительность некоторых операций компонента Scintilla.
  • Обновление компонента Scintilla 5.5.4.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Textadept 12.5

  • Возвращена поддержка BSD.
  • Возвращение к стилю Qt Fusion в Textadept для Windows.
  • Добавлена поддержка курсива и подчеркивания в терминальной версии программы.
  • Для LSP добавлена ​​поддержка действий кода и редактирования рабочего пространства.
  • Обновление Scinterm до версии 5.2.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Textadept

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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