Textadept — свободный текстовый редактор для программистов. Приоритетом разработки Textadept является высокая скорость работы и расширяемость.

Высокая скорость работы и простой, очень отзывчивый, интерфейс — важные характеристики Textadept. Разработчик уделяет особое внимание оптимизации кода, чтобы программа работала молниеносно. Также это касается и потребления ресурсов, которое минимально. Также можно отметить настраиваемость тем оформления и полное управление с клавиатуры.

Другой важной особенностью Textadept является полная настраиваемость. Большинство функций программы написаны на скриптовом языке Lua и пользователь может самостоятельно менять все что угодно и добавлять свои собственные особенности, подстраивая текстовый редактор под свои нужды. Также доступен набор дополнительных модулей для Textadept, которые можно скачать отдельно. Отлично задокументированный API — еще один плюс этого текстового редактора

Также стоит отметить следующие особенности: поддержка синтаксиса более 100 языков программирования и разметки, мощная поддержка фрагментов и команд, автодполнение и автозавершение, неограниченное число документов для параллельного просмотра в одном окне и многое другое.

Осается добавить, что программа кроссплатформенная — можно скачать Textadept для Windows, GNU/Linux и других операционных систем. А еще она имеет небольшой размер дистрибутива и не требует установки.