RawTherapee 5.9 — обновление инструмента для фотолюбителей с массой улучшений

Выпущена новая версия известного инструмента для работы с фотографиями RawTherapee.

RawTherapee — инструмент для проявки RAW, обработки и каталогизации фотографий. Полностью бесплатный аналог таких серьезных программ как Adobe Lightroom и DxO PhotoLab. RawTherapee ориентирован на фотографов самого разного уровня — от новичков-энтузиастов до профессионалов. Недеструктивный движок обработки, современные алгоритмы демозаики и продвинутое редактирование цвета дают возможность получить наилучшее качество изображения.

RawTherapee 5.9 разрабатывалась более двух лет и содержит довольно много заметных улучшений. Эта версия включает несколько новых инструментов, множество доработок существовавших инструментов, набор внутренних оптимизаций и множество исправлений. Конечно же, включена поддержка массы новых фотокамер.

Интерфейс RawTherapee

Что нового в RawTherapee 5.9

Примечание. Название новых инструментов в русскоязычной локализации пока не переведено (хотя там много чего не переведено) и указываются как есть, во избежание путаницы.