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RawTherapee 5.9 — обновление инструмента для фотолюбителей с массой улучшений30.11.2022

RawTherapee 5.9 — обновление инструмента для фотолюбителей с массой улучшений

Выпущена новая версия известного инструмента для работы с фотографиями RawTherapee.

RawTherapee — инструмент для проявки RAW, обработки и каталогизации фотографий. Полностью бесплатный аналог таких серьезных программ как Adobe Lightroom и DxO PhotoLab. RawTherapee ориентирован на фотографов самого разного уровня — от новичков-энтузиастов до профессионалов. Недеструктивный движок обработки, современные алгоритмы демозаики и продвинутое редактирование цвета дают возможность получить наилучшее качество изображения.

RawTherapee 5.9 разрабатывалась более двух лет и содержит довольно много заметных улучшений. Эта версия включает несколько новых инструментов, множество доработок существовавших инструментов, набор внутренних оптимизаций и множество исправлений. Конечно же, включена поддержка массы новых фотокамер.

Интерфейс RawTherapee
Интерфейс RawTherapee

Что нового в RawTherapee 5.9

Примечание. Название новых инструментов в русскоязычной локализации пока не переведено (хотя там много чего не переведено) и указываются как есть, во избежание путаницы.

  • Добавлена поддержка нескольких десятков новый камер, их RAW-форматов и цветовых профилей. Список новых камер.
  • Добавлен инструмент «Spot Removal» (вкладка «Детализация»), который служит для удаления мелких деталей.
  • Инструмент «Color Appearance & Lighting» (вкладка «Дополнительные»), который ранее соответствовал модели CIECAM02, теперь дает выбор между CAM02 и CAM16.
  • Добавлен новый инструмент «Local Adjustments» (вкладка «Local») включающий ряд функций для коррекции геометрии и цвета.
  • Предпринят ряд улучшений в инструменте «Wavelet Levels» (вкладка «Дополнительные»).
  • В инструмент «Баланс белого» (вкладка «Цвет»), в раздел используемого метода, добавлен новый автоматический метод изменения баланса белого под названием «Temperature correlation». Старый метод находится в том же меню под названием «RGB grey».
  • Инструмент «Film Negative» (вкладка «Цвет») теперь поддерживает, в том числе, и не RAW-файлы, а также содержит прочие небольшие улучшения.
  • Добавлен новый инструмент «Preprocess White Balance» (вкладка «RAW»), который позволяет выбрать значение белого для канала между автоматическим балансом белого или получением его значения из данных камеры.
  • Добавлен новый инструмент «Геометрия»/«Перспектива» (вкладка «Преобразования»), который включает автоматическую коррекцию перспективы.
  • В гистограмму добавлены новые режимы: «Waveform» (форма волны), «Vectorscope» (вектороскоп) и «RGB Parade».
  • Предприняты улучшения в функции «Предпросмотр».
  • В инструмент «Демозаика» (вкладка «RAW») включен новый метод для двойной демозаики.
  • В инструмент «Убрать дымку» (вкладка «Детализация») включен новый регулятор насыщенности.
  • Немного улучшен интерфейс программы. В том числе для лучшего отображения уже примененных инструментов.
  • Теперь размер панели навигатора поддается изменению.
  • В инструмент «Изменение размера» (вкладка «Преобразования») включена возможность изменять размер по длинному или короткому краю.
  • В инструмент «Кадрирование» (вкладка «Преобразования») добавлена новая направляющая — центрированный квадрат, служащая для вырезания квадратных изображений.
  • Исправлены ошибки.

Скачать RawTherapee 5.9 для Windows

Бесплатно/GPLРазмер: 32.7 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать RawTherapee 5.9 для GNU/Linux

Бесплатно/GPLРазмер: 108 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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