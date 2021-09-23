ACDSee Photo Studio — профессиональный комплекс для обработки фотографий. Представляет собой RAW-процессор, фоторедактор и набор функций для ведения коллекции фотографий. Является альтернативой Adobe Lightroom.

ACDSee Photo Studio включает полный спектр инструментов для обработки снимков. В программе присутствуют мощные инструменты для работы с цветом, поддерживается работа со слоями (маски слоя, фокус-стекинг, различные режимы наложения…), есть различные предустановки, наложение клонов, инструмент наложения текста, умный ластик, цветокоррекция, попиксельное выделение. Из особенностей разработчики отмечают Light EQ — собственную технологию регулирования освещения в выбранных частях изображения.

Программа умеет работать с массой форматов RAW — поддерживается более 500-т моделей фотокамер.

Интерфейс ACDSee Photo Studio Ретушь фотографии Редактирование

В ACDSee Photo Studio мощный функционал для каталогизации фотографий. Организация коллекции, поиск, сортировка, совместное использование. Кроме прочего стоит отметить рейтинг, категории, ключевые слова, теги, цветовые метки, распознавание лиц и многое другое. Также стоит отметить возможность пакетной обработки, поиск дубликатов и горячие клавиши для быстрого доступа к инструментам.

Программа выпускается в 3-х версиях: Home, Professional и Ultimate. Home — базовая версия со стандартным набором обработки фотографий (без поддержки RAW). Версия Professional вдобавок включает поддержку RAW и дополнительные инструменты. Версия Ultimate к выше перечисленным возможностям добавлена поддержка работы со слоями. Также не лишним будет уточнение, что ACDSee Photo Studio не включает русскоязычной локализации. Различия между версиями ACDSee Photo Studio можно узнать на специальной странице официального сайта. Кроме настольной версии есть сопутствующее мобильное приложение, служащее для синхронизации фотографий.