Ventoy — утилита для создания мультизагрузочных флешек. Отличается суперпростым интерфейсом и возможностью добавления дополнительных образов без переформатирования носителя. Это полностью бесплатная программа с открытыми исходными кодами и высокой популярностью на GitHub.
Ventoy поддерживает создание мультизагрузочных флешек, включающих несколько образов и загрузочное меню для выбора. К примеру, это может быть несколько дистрибутивов операционных систем или набор загрузочных утилит для тестирования, восстановления и подготовки компьютера к установке ОС. В общем, любой софт, с которого можно загрузить систему.
Интерфейс Ventoy — воплощение минимализма — лишь выпадающий список USB-флешек и кнопка форматирования нового носителя. При подготовке флешки устанавливается набор скриптов Ventoy, после чего на нее можно копировать образы через обычный проводник операционной системы. Добавление новых образов не требует форматирования носителя.
Ventoy поддерживает следующие форматы: ISO, IMG, WIM, VHD (x) и EFI. На данный момент протестирована совместимость с 760+ различными образами.
Что нового в последних версиях Ventoy:
Обновление Ventoy 1.1.12 исправляет ошибки.
Что нового в Ventoy 1.1.11
- Добавлена поддержка KylinSecOS.
- Улучшена работа скрипта Ventoy2Disk.sh.
- Улучшена работа скрипта porteus-hook.sh.
- Улучшена загрузка T2SDE.
- В плагин AutoInstall добавлены опции VT_WINDOWS_DISK_NONVTOY_CLOSEST_XXX, VT_LINUX_DISK_NONVTOY_CLOSEST_XXX.
- Исправлена проблема отображения при загрузке Windows/WinPE ISO через UEFI.
Что нового в Ventoy 1.1.08
- Добавлена поддержка FreeBSD версии 15.0.
- Добавлена поддержка новых образов.
Что нового в Ventoy 1.1.06
- Добавлена поддержка TrueNAS Scale (GNU/Linux).
- Обновление xfs до последней версии.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Ventoy 1.1.00
- Обновление Shim до последней версии.
- Добавлена поддержка eweOS ISO.
- Исправлена проблема загрузки с загрузочного носителя восстановления системы SystemRescue версии 11.02+.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Ventoy 1.0.97
- Добавлена поддержка FreeBSD 14.0.
- Обновление vtoyboot до версии 1.0.31.
- Исправлены ошибки.
Обратите внимание на iVentoy — новую утилиту для удаленной установки операционных систем от автора Ventoy.
Обновление Ventoy 1.0.95 исправляет ряд ошибок.
Что нового в Ventoy 1.0.87
- В подменю загрузки добавлена кнопка возврата в главное меню.
- В плагин настройки оформления Ventoy (Theme-плагин) добавлен параметр max value для установки разрешения экрана.
- Добавлена поддержка BSD для файлов контрольной суммы .md5/.sha1/.sh256/.sha512.
- Добавлена поддержка файла VENTOY_CHECKSUM для вычисления контрольной суммы.
- Реализовано отключение клавиши Fn в меню autoinstall/persistence/wim.
- Добавлена поддержка образов для восстановления системы Lenovo Product Recovery.
- Добавлена поддержка образов Dell PERC.
- Добавлена поддержка GNU/Linux дистрибутива Porteus (с загрузкой через grub2).
- Обновлены локализации.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Ventoy 1.0.85
- Теперь плагин режима MEMDISK поддерживает некоторые образы IMA/IMG.
- Предприняты оптимизации загрузки образа memtest86-usb.img.
- Теперь режим загрузки GRUB2 поддерживает GNU/Linux KNOPPIX.
- Обновлены локализации и включена поддержка новых языков.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Ventoy 1.0.84
- Реализовано многоязычное загрузочное меню. Добавлена поддержка изменения языка загрузочного меню.
- Теперь горячая клавиша «F1» вызывает справочную информацию. В предыдущих версиях она вызывала режим Memdisk. Теперь Memdisk вызывается через «CTRL+D».
- Добавлена опция VTOY_MENU_LANGUAGE в Global Control Plugin (управление настройкой языка). Старая настройка VTOY_HELP_TXT_LANGUAGE упразднена.
- В установщик Ventoy на носитель добавлена настройка размера кластера.
- Добавлена поддержка файловой системы FAT32 для носителей размером больше 32 Гб.
- Изменение иконки блокировки для режима безопасной загрузки.
- Добавлена всплывающая подсказка с информацией о размере кластера при наведении курсора мыши на информацию о файловой системе.
- В установщик Ventoy на носитель добавлена возможность выбора файловой системы UDF.
- Добавлен VentoyPlugson_X64.exe для удобного использования в WinPE.
- Обновлен EFI-загрузчик от Shim/Mokmanager.
- Обновлены локализации и исправлены ошибки.
Отзывы о Ventoy
С недавнего времени перешёл на эту программу. Только положительные впечатления.
Самый простой инструмент для создания мультизагрузочной флешки. Просто форматируем ей флешку и кидаем на нее образы - нет ничего проще. Ни разу меня не подводила, хотя я использую ее не на полную мощь.
Проект очень активный и обновления выходят довольно часто.