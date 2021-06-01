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Ventoy

1.0.45

Скачать программу для создания мультизагрузочной флешки

Open Source Windows Linux

Ventoy — утилита для создания мультизагрузочных флешек. Отличается суперпростым интерфейсом и возможностью добавления дополнительных образов без переформатирования носителя. Это полностью бесплатная программа с открытыми исходными кодами и высокой популярностью на GitHub.

Ventoy поддерживает создание мультизагрузочных флешек, включающих несколько образов и загрузочное меню для выбора. К примеру, это может быть несколько дистрибутивов операционных систем или набор загрузочных утилит для тестирования, восстановления и подготовки компьютера к установке ОС. В общем, любой софт, с которого можно загрузить систему.

Интерфейс Ventoy
Интерфейс Ventoy
Опции
Опции

Интерфейс Ventoy — воплощение минимализма — лишь выпадающий список USB-флешек и кнопка форматирования нового носителя. При подготовке флешки устанавливается набор скриптов Ventoy, после чего на нее можно копировать образы через обычный проводник операционной системы. Добавление новых образов не требует форматирования носителя.

Ventoy поддерживает следующие форматы: ISO, IMG, WIM, VHD (x) и EFI. На данный момент протестирована совместимость с 650+ различными образами.

Что нового в последней версии Ventoy (1.0.45):

Предпринят ряд улучшений для плагинов.

Скачать Ventoy для Windows

Бесплатно/GPLРазмер: 12.4 МбСтабильная версия

Скачать Ventoy для GNU/Linux

Бесплатно/GPLРазмер: 14.7 МбСтабильная версия

ОБНОВЛЕНО: 01.06.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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