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WinToUSB

10.9

Скачать инструмент для установки Windows на флешку

Бесплатно Windows

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ВЫБОР ВЕРСИИ

WinToUSB обеспечивает полноценную работу Windows прямо с внешнего накопителя. Программа позволит установить Windows на флешку, подключаемую по USB (флешка, SSD или жесткий диск) или Thunderbolt. Это позволит загружать собственную систему на любом компьютере и полезно, например, в целях администрирования.

Работа Windows с флешки обеспечивается за счет Windows To Go. Это функция корпоративной версией Windows, позволяющая операционной системе работать прямо с USB-накопителя. Поддерживается установка Windows 10/8/7 и Windows Server 2019/2016/2012/2010. Источником дистрибутива может быть файл-образ или компакт-диск. Кроме простой установки есть возможность создания копии уже установленной операционной системы — получится клон, загружаемый и работающий прямо с внешнего носителя.

Понятно, что для работы операционной системы требуется высокая скорость передачи данных. Рекомендуется использовать очень быстрый USB-накопитель, а в идеале сертифицированный Microsoft для работы с Windows To Go (WinToUSB работает и с несертифицированными носителями).

Также WinToUSB есть пара дополнительных особенностей: создание загрузочной флешки для установки операционной системы на новый компьютер (подобно Rufus) и создание образа компакт-диска.

Интерфейс WinToUSB
Интерфейс WinToUSB
Выбор носителя
Выбор носителя
Инструменты
Инструменты

Что нового в последних версиях WinToUSB:

Что нового в WinToUSB 9.5

  • Добавлена поддержка образов бэкапа системы, созданных программой Hasleo Backup Suite V5.
  • В функцию создания установочного носителя с Windows и загрузочного WinPE добавлена опция сохранения текущей структуры разделов.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в WinToUSB 9.4

  • Поддержка создания установочных USB-носителей с Windows и Windows To Go из Windows 11 ARM64 ISO.
  • Загрузка официального образа Windows 11 ARM64 ISO с ресурсов Microsoft.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о WinToUSB

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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