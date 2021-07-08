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WinToUSB

6.1

Скачать инструмент для установки Windows на флешку

Бесплатно Windows

WinToUSB обеспечивает полноценную работу Windows прямо с внешнего накопителя. Программа позволит установить Windows на флешку, подключаемую по USB (флешка, SSD или жесткий диск) или Thunderbolt. Это позволит загружать собственную систему на любом компьютере и полезно, например, в целях администрирования.

Работа Windows с флешки обеспечивается за счет Windows To Go. Это функция корпоративной версией Windows, позволяющая операционной системе работать прямо с USB-накопителя. Поддерживается установка Windows 10/8/7 и Windows Server 2019/2016/2012/2010. Источником дистрибутива может быть файл-образ или компакт-диск. Кроме простой установки есть возможность создания копии уже установленной операционной системы — получится клон, загружаемый и работающий прямо с внешнего носителя.

Интерфейс WinToUSB
Интерфейс WinToUSB
Выбор носителя
Выбор носителя
Инструменты
Инструменты

Понятно, что для работы операционной системы требуется высокая скорость передачи данных. Рекомендуется использовать очень быстрый USB-накопитель, а в идеале сертифицированный Microsoft для работы с Windows To Go (WinToUSB работает и с несертифицированными носителями).

Также WinToUSB есть пара дополнительных особенностей: создание загрузочной флешки для установки операционной системы на новый компьютер (подобно Rufus) и создание образа компакт-диска.

Что нового в последней версии WinToUSB (6.1):

  • Добавлена поддержка Windows 11 (установка на флешку).
  • Исправлены ошибки.

Скачать WinToUSB

БесплатноРазмер: 5.6 МбСтабильная версия

ОБНОВЛЕНО: 08.07.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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