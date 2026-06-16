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FreeBSD

15.1

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Open Source

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FreeBSD — универсальная и полностью бесплатная операционная система. В первую очередь ориентирована на серверы самых разных задач и администрирование. Основное преимущество — высочайшая стабильность работы и настраиваемость.

FreeBSD существует с 1993 года и основана на UNIX. Все эти годы операционная система развивалась и совершенствовалась. Распространяется по лицензии BSD, которая имеет минимальные ограничения, на изменение и распространение системы. Построена на собственном ядре.

Главные преимущества FreeBSD — стабильность, скорость, настраиваемость и полный контроль. В первую очередь рассчитана на серверы и администрирование. Вся работа ведется из командной строки, настройка — через текстовые конфигурационные файлы, установка программ через систему портов (Ports) или pkg (как apt в Ubuntu), файловая система — ZFS.

Можно поставить FreeBSD и на домашний компьютер, установить графический рабочий стол и снабдить программами. Но все же это не десктопная система и пользователь столкнется с рядом сложностей, типа отсутствия графического интерфейса из коробки, более сложная установка программ, хуже поддерживает железо (особенно новое), сложности с настройкой и т. п. Тем не менее, если пользователь видит преимущества в использовании FreeBSD на домашнем компьютере, то это вполне возможно. Также можно рассмотреть различные BSD-дистрибутивы, некоторые из которых (например GhostBSD или MidnightBSD), как раз и рассчитаны на использование ОС на домашнем/офисном компьютере.

Интерфейс FreeBSD
Интерфейс FreeBSD
Интерфейс FreeBSD
Интерфейс FreeBSD
Интерфейс FreeBSD
Интерфейс FreeBSD

Что нового в последних версиях FreeBSD:

Список изменений будет опубликован позже.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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