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iVentoy — новая утилита для удаленной установки операционных систем от автора Ventoy23.06.2023

iVentoy — новая утилита для удаленной установки операционных систем от автора Ventoy

Разработчик Ventoy, популярной утилиты для создания загрузочных носителей, представляет свой новый проект — iVentoy.

iVentoy — новая утилита для Windows и GNU/Linux, позволяющая осуществлять установку операционных систем на удаленные компьютеры. Предоставляет инструменты для загрузки образов на удаленный компьютер и установки операционной системы. Возможна одновременная установка на несколько компьютеров. Простота использования — одна из важных особенностей новинки: достаточно переместить образ в директорию с iVentoy и запустить PXE-службу. У iVentoy нет собственного интерфейса и все настройки осуществляются через веб-интерфейс. Как и в случае с Ventoy, разработчик снабдил iVentoy подробной документацией.

Интерфейс iVentoy
Интерфейс iVentoy

На данный момент iVentoy поддерживает более 110-ти образов операционных систем: Windows, WinPE, GNU/Linux, VMware. Протестирована совместимость с 164-ю различными образами - десяток различных Windows, больше сотни GNU/Linux и другие. Полный перечень протестированных образов. Список будет регулярно пополняться — это точно.

iVentoy поддерживает следующие режимы: x86 Legacy BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI и ARM64 UEFI.

Из дополнительных возможностей стоит отметить следующие: фильтрация устройств по MAC-адресу, защита паролем на уровне системы или образа, поддержка нескольких устройств для установки разных ОС, функция внедрения дополнительных файлов, поддержка автоматической установки Windows и GNU/Linux и многое другое.

Программа бесплатна для некоммерческого использования и имеет только два ограничения — не более 5-ти клиентских компьютеров и отсутствие поддержки ARM64. Платная версия не имеет этих ограничений, подойдет для администраторов крупных сетей и стоит 49 USD.

Скачать iVentoy 1.0.02 (выбор версии)

БесплатноРазмер: 8.7 МбОС: WindowsСтабильная версия

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