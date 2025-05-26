SystemRescue (ранее называлась SystemRescueCD) — набор программ для загрузочного носителя, который может служить для восстановления или обслуживания систем с операционными системами Windows, GNU/Linux или вообще без ОС.

SystemRescue адресован администраторам для настройки и тестирования системы и как средство восстановления после сбоя. SystemRescue может служить для работы с дисками и файлами на них, разбивки диска (создание и редактирование разделов), проверки дисков и памяти на сбои и много другого.

Набор состоит из набора проверенных и хорошо зарекомендовавших себя утилит. В состав SystemRescue входит множество программа, среди которых GNU Parted, GParted, FSArchiver, ddrescue, Ntfs3g, Test-disk, Memtest, Rsync, набор инструментов для работы с файловой системой и многое другое. Полный список инструментов.

SystemRescue распространяется в виде образа который нужно записать на загрузочный носитель (CD/DVD-диск, USB-флешка, жесткий диск), после чего с него можно загрузить систему.