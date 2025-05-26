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SystemRescue

12.01

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SystemRescue (ранее называлась SystemRescueCD) — набор программ для загрузочного носителя, который может служить для восстановления или обслуживания систем с операционными системами Windows, GNU/Linux или вообще без ОС.

SystemRescue адресован администраторам для настройки и тестирования системы и как средство восстановления после сбоя. SystemRescue может служить для работы с дисками и файлами на них, разбивки диска (создание и редактирование разделов), проверки дисков и памяти на сбои и много другого.

Набор состоит из набора проверенных и хорошо зарекомендовавших себя утилит. В состав SystemRescue входит множество программа, среди которых GNU Parted, GParted, FSArchiver, ddrescue, Ntfs3g, Test-disk, Memtest, Rsync, набор инструментов для работы с файловой системой и многое другое. Полный список инструментов.

SystemRescue распространяется в виде образа который нужно записать на загрузочный носитель (CD/DVD-диск, USB-флешка, жесткий диск), после чего с него можно загрузить систему.

Интерфейс SystemRescue
Интерфейс SystemRescue
Командная строка
Командная строка
Программы
Программы

Что нового в последних версиях SystemRescue:

Что нового в SystemRescue 12.01

  • Обновлено ядро ​​до версии linux-6.12.30 ESR.
  • Исправлены проблемы с загрузкой UEFI. Для этого был обновлен grub до версии 2:2.12.r292.
  • Отключена заставка по умолчанию, чтобы избежать проблем с разблокировкой.

Что нового в SystemRescue 12.00

  • Обновлено ядро ​​до версии Linux 6.12.19 (долгосрочная поддержка). В предыдущей версии использовалось Linux 6.6.63.
  • Добавлена поддержка файловой системы bcachefs (ядро + инструменты файловой системы + поддержка в GParted).
  • Еще одно изменение касается исправления проблемы с отображением, влияющей на grub. Для этого применено обходное решение, позволяющее избежать проблем.
  • Обновлены следующие компоненты: GParted (редактор дисковых разделов) до версии 1.7.0 , nwipe (удаление данных) до версии 0.38, dump (резервное копирование) до версии 0.4b49.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о SystemRescue

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