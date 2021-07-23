YUMI — один из популярнейших инструментов для создания мультизагрузочных флешек. Является одной из самых популярных программ в своем роде.

YUMI позволяет создать мультизагрузочный USB-накопитель, на который можно записать самые разные образы: установочные образы Windows или GNU/Linux, LiveUSB-системы, самый разный загрузочный софт. При этом, флешка может быть мультизагрузочной и иметь меню для выбора загрузочного элемента. К примеру, на одной загрузочной флешке может быть несколько установочных образов операционных систем, Live-дистрибутивы (система работает прямо с диска и не требует установки), различные утилиты восстановления системы, программы для тестирования и все такое прочее, с чего можно загрузить чистую систему. В общем, лучший друг всякого админа.

Интерфейс YUMI

Изначально программа ориентировалась на создание загрузочных Live-дистрибутивов операционных систем GNU/Linux (как и UNetbootin). Сейчас же она прекрасно справляется с созданием установочных носителей с любым содержимым. Также важно отметить, что с недавних пор YUMI поддерживает размещение и нескольких установщиков Windows, что еще недавно ей было не под силу.

Важно отметить, что разработчики протестировали совместимость YUMI с большим количеством загрузочных образов. На официальном сайте есть список протестированных образов.

Можно скачать YUMI в двух вариантах. Обычный — для устройств с UEFI или BIOS (поддерживается только файловая система FAT32). Legacy — для устройств с BIOS (поддерживаются файловые системы NTFS и FAT32). Также в разработке находится версия, ориентированная на работу с exFAT.