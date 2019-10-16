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MediaMonkey

4.1.25

Мощный инструмент для ведения музыкальной коллекции

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MediaMonkey — это мощная программа для ведения коллекции музыкальных и видео файлов и их воспроизведения. Ориентирована на организацию крупных каталогов медиа-файлов и отлично подойдет требовательным и аккуратным пользователям, которые не привыкли разбрасывать файлы где попало. Сами разработчики позиционируют свою программу как инструмент для серьезных коллекционеров. Программа работает как с аудио, так и с видео-файлами, но заточена, в первую очередь, именно на музыку.

От обычных плееров MediaMonkey отличатся значительным упором на работу с тегами музыкальных файлов, на основе которых строится каталог. Программа поддерживает все популярные форматы тегов, умеет искать информацию для заполнения пустых тегов, ведет статистику, поддерживает обложки, имеет мощную систему поиска по всем тегам и многое другое. Поддерживаются интернет-сервисы для получения информации по трэкам и альбомам, а также позволяет получать прочую сопутствующую информацию.

Этот аудиоплеер поддерживает все популярные форматы, имеет полностью настраиваемый и, на взгляд SLO.ru, очень удобный интерфейс, записывает диски, риппает аудиодиски, конвертирует один формат в другой и включает прочие функции для удобной работы с медиа-файлами. Также MediaMonkey поддерживает синхронизацию с практически любыми внешними устройствами, в том числе и с устройствами на базе операционных систем iOS и Android.

Кроме стандартной версии, MediaMonkey выпускается и в виде специальной платной Gold-версии с чуть большим функционалом. Gold-версия не имеет пробного периода. Ознакомится с различиями можно на официальном сайте разработчика.

Что нового в последней версии MediaMonkey:

Исправлен ряд ошибок, в том числе касающиеся синхронизации медиатеки с внешними устройствами.

Скриншот MediaMonkey 1 Скриншот MediaMonkey 2 Скриншот MediaMonkey 3
ОБНОВЛЕНО: 16.10.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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