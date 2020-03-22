DeaDBeeF — это популярный аудиоплеер. Свободный проект с открытыми исходными кодами; последние годы очень популярен среди пользователей операционной системы GNU/Linux. Есть порт DeaDBeeF для Windows.

DeaDBeeF задумывался как альтернатива плееру foobar2000, который популярен среди пользователей Windows, но, увы, отсутствует для GNU/Linux. То есть, это несложный плеер, который может быть и минималистичным, и функциональным. Все дело в модульной структуре — поддержка плагинов для расширения возможностей и самостоятельная сборка плеера с индивидуальным функционалом. На сайте разработчика представлена подборка полезных плагинов, которые обязательно пригодятся пользователям для реализации нужного функционала.

DeaDBeeF подходит как для простого воспроизведения музыки из директорий и плейлистов, так и для ведения коллекции. Этот аудиоплеер позволяет воспроизводить файлы во всех популярных аудиоформатах, конвертировать их между собой; поддерживает самые разные типы мета-данных, имеет 18-ти полосный эквалайзер, глобальные горячие клавиши; поддерживает CUE, умеет работать со стриминговым радио и включает массу прочих полезных особенностей.

Версия DeaDBeeF для Windows является портом и ей занимается сторонний разработчик. К сожалению Windows-версия очень далека от совершенства — знакомство с тремя различными сборками программы выявило ряд серьезных проблем — отсутствие списка воспроизведения и сбои при добавлении композиций. Остаётся надеяться, что с течением разработки проблемы будут устранены.

В общем и целом, можно смело рекомендовать скачать DeaDBeeF самой широкой аудитории — это отличный, активно развивающийся аудиоплеер с простым интерфейсом и широким функционалом.