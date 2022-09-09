Winamp — это отличный аудиоплеер. Долгие и долгие годы, название программы являлось синонимом слова MP3. На данный момент разработка Winamp прекращена и плеер больше не поддерживается разработчиком. Тем не менее, можно скачать последнюю версию Winamp, которая не устареет еще долгое время.

Winamp — это отличное качество звучания, поддержка всех популярных медиаформатов (в том числе и видео), интернет-радио и интернет-TV, риппинг аудиодисков и запись дисков, мощная система работы с метаданными, синхронизация с внешними устройствами (в том числе с Android и iOS), поддержка плагинов расширяющих функциональность программы, масса красивых скинов и много другое.

Увы, проект закрыт и не развивается много лет, если не считать очень редких обновлений, позволяющих плееру работать с новыми операционными системами и актуальными технологиями. Тем не менее, есть предпосылки для возрождения программы.