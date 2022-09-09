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Winamp

5.9

Легендарный аудиоплеер с поддержкой массы форматов

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Winamp — это отличный аудиоплеер. Долгие и долгие годы, название программы являлось синонимом слова MP3. На данный момент разработка Winamp прекращена и плеер больше не поддерживается разработчиком. Тем не менее, можно скачать последнюю версию Winamp, которая не устареет еще долгое время.

Winamp — это отличное качество звучания, поддержка всех популярных медиаформатов (в том числе и видео), интернет-радио и интернет-TV, риппинг аудиодисков и запись дисков, мощная система работы с метаданными, синхронизация с внешними устройствами (в том числе с Android и iOS), поддержка плагинов расширяющих функциональность программы, масса красивых скинов и много другое.

Увы, проект закрыт и не развивается много лет, если не считать очень редких обновлений, позволяющих плееру работать с новыми операционными системами и актуальными технологиями. Тем не менее, есть предпосылки для возрождения программы.

Что нового в последней версии Winamp:

Очередное обновление старой версии Winamp, улучшающее совместимость с новымыми технологиями.

  • Улучшено: Совместимость с Windows 11.
  • Улучшено: Воспроизведение потокового вещания по HTTPS.
  • Улучшено: более аккуратная генерация HTML-разметки плейлистов.
  • Улучшено: поддержка высокого качества FLAC (24bit/192kHz).
  • Улучшено: поддержка VP8 в MPV.
  • Множество прочих небольших улучшений.
  • Обновлены сторонние компоненты.
  • Исправлены ошибки.

Читайте новость Winamp 5.9 — обновление легендарного аудиоплеера

Скриншот Winamp 1 Скриншот Winamp 2 Скриншот Winamp 3
ОБНОВЛЕНО: 09.09.22САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Winamp

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