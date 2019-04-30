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JRiver Media Center

25.0.33

Скачать мощный медиацентр с поддержкой аудио и видео

Скачать JRiver Media Center

JRiver Media Center — это давно существующий и достаточно мощный медиацентр. Программа предоставляет широкий набор функций для создания и ведения коллекции разнообразных медифайлов: музыка, видео и графические файлы. Явным приоритетом JRiver Media Center является работа с большими объемами музыкальных файлов, однако видео и графика также не обделены вниманием.

JRiver Media Center содержит множество функций и удобный интерфейс. Программа способна воспроизводить все востребованные пользователями форматы файлов, включает множество функций для каталогизации, сортировки и управления, поддерживает ведение статистики, разнообразные теги, обложки и многое другое. Что касается интерфейса, то он полностью настраивается, поддерживает скины, а также имеет специальный, минималистичный режим.

Кроме основных функций для воспроизведения и каталогизации, JRiver Media Center содержит и целый набор дополнительных. Ключевые из них: запись дисков, риппинг аудиодисков, синхронизация с внешними устройствами, работа с интернет-сервисами (получение дополнительных данных), конвертор форматов, набор инструментов для улучшения качества звука (удаление шумов, выравнивание громкости и т. п.).

Что нового в JRiver Media Center 25.0.33:

Исправлены ошибки.

Скриншот JRiver Media Center 1 Скриншот JRiver Media Center 2 Скриншот JRiver Media Center 3 Скриншот JRiver Media Center 4
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 30.04.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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