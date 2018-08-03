Разработчики удалили проблемную версию CCleaner

Компания Piriform, разработчик самого популярного чистильщика системы от мусора CCleaner, упразднила последнюю версию своей программы — с официального сайта удалены упоминания об этом выпуске.

Некоторое время назад было выпущено обновление CCleaner до версии 5.45, которое наделало массу шума и вызвало волну недовольства пользователей. Дело в том, что в эту версию была включена функция отправки статистики использования программы разработчикам. Основная проблема в том, что отключить эту функцию стандартными методами (из интерфейса CCleaner) оказалось невозможно. Даже если остановить процесс, то после следующей перезагрузки компьютера он возвращался на место.

Интерфейс CCleaner и функция активного мониторинга

Пользователям не нравятся программы, которые постоянно сидят в фоне и собирают данные, а если уж такую программу нельзя отключить, то на разработчиков сыплются негативные фидбэки, а сама программа удаляется с компьютера навсегда. Проклятия пользователей адресованы, в первую очередь, компании avast Software (знаменита антивирусом avast!, недавно купившей разработчика CCleaner и, по предположению пользователей, начинающей пичкать хорошую программу различными вредными функциями.

Разработчики объясняют произошедшее включением в CCleaner механизма отправки анонимных статистических данных, которые помогут улучшить программу. Речь именно о статистике, по уверениям разработчиков, никакие личные данные не затрагивались. Piriform объясняет, что система сбора и отправки статистики работает на основе того же механизма, что и существовавшая ранее функция активного мониторинга системы (постоянно проверяет компьютер на наличие нового мусора) и не может быть разграничена. Причина неработоспособности отключения функции активного мониторинга не ясна.

В общем, на данный момент последней официальной версией является CCleaner 5.44, в которой нет вышеописанных проблем. Разработчики пообещали выпуск новой, исправленной версии до конца месяца. В ней будет возможность отключения и функции мониторинга системы, и отправки данных разработчику, при том отдельно.

Беспечному пользователю может показаться, что отправка обезличенной статистики, которая еще и поможет сделать программу лучше — несущественный минус. Однако, важно понимать, что это, как минимум, вредит приватности, и делиться любыми данными с кем попало не стоит. А еще, это влечет нерациональный расход ресурсов производительности. Если 20 прикладных программ постоянно что-то куда-то отсылают, то это может здорово сказаться на производительности компьютера и не несёт пользователю явной пользы. Отправка любой, пусть даже анонимной, статистики должна быть добровольной и очевидной — пользователь должен согласиться с этим или хотя бы иметь простую возможность отключить эту функциональность.