Разработчики удалили проблемную версию CCleaner

Компания Piriform, разработчик самого популярного чистильщика системы от мусора CCleaner, упразднила последнюю версию своей программы — с официального сайта удалены упоминания об этом выпуске.
Некоторое время назад было выпущено обновление CCleaner до версии 5.45, которое наделало массу шума и вызвало волну недовольства пользователей. Дело в том, что в эту версию была включена функция отправки статистики использования программы разработчикам. Основная проблема в том, что отключить эту функцию стандартными методами (из интерфейса CCleaner) оказалось невозможно. Даже если остановить процесс, то после следующей перезагрузки компьютера он возвращался на место.
Пользователям не нравятся программы, которые постоянно сидят в фоне и собирают данные, а если уж такую программу нельзя отключить, то на разработчиков сыплются негативные фидбэки, а сама программа удаляется с компьютера навсегда. Проклятия пользователей адресованы, в первую очередь, компании avast Software (знаменита антивирусом avast!, недавно купившей разработчика CCleaner и, по предположению пользователей, начинающей пичкать хорошую программу различными вредными функциями.
Разработчики объясняют произошедшее включением в CCleaner механизма отправки анонимных статистических данных, которые помогут улучшить программу. Речь именно о статистике, по уверениям разработчиков, никакие личные данные не затрагивались. Piriform объясняет, что система сбора и отправки статистики работает на основе того же механизма, что и существовавшая ранее функция активного мониторинга системы (постоянно проверяет компьютер на наличие нового мусора) и не может быть разграничена. Причина неработоспособности отключения функции активного мониторинга не ясна.
В общем, на данный момент последней официальной версией является CCleaner 5.44, в которой нет вышеописанных проблем. Разработчики пообещали выпуск новой, исправленной версии до конца месяца. В ней будет возможность отключения и функции мониторинга системы, и отправки данных разработчику, при том отдельно.
Беспечному пользователю может показаться, что отправка обезличенной статистики, которая еще и поможет сделать программу лучше — несущественный минус. Однако, важно понимать, что это, как минимум, вредит приватности, и делиться любыми данными с кем попало не стоит. А еще, это влечет нерациональный расход ресурсов производительности. Если 20 прикладных программ постоянно что-то куда-то отсылают, то это может здорово сказаться на производительности компьютера и не несёт пользователю явной пользы. Отправка любой, пусть даже анонимной, статистики должна быть добровольной и очевидной — пользователь должен согласиться с этим или хотя бы иметь простую возможность отключить эту функциональность.