avast! — это популярный антивирус. Многие пользователи выбирают этот антивирус из-за бесплатной версии, которая включает базовый функционал защиты, достаточный широкой аудитории пользователей. Кроме бесплатного антивируса есть и 3 платный, более функциональные редакции, способные обеспечить полную защиту компьютера пользователя. Программа считается одним из самых известных антивирусных решений.

Стандартные возможности программы обеспечиваются стандартным же набором: антивирусное ядро, сканер, резидентная защита; система обновлений; карантин; модуль виртуализации (песочница); P2P/IM щит; интернет-щит против атак из вне и ряд прочих инструментов.

avast! выпускается в 4-х версиях, имеющих одинаковое антивирусное ядро и различающиеся функциональностью. Версия Free Antivirus включает основной функционал и распространяется бесплатно. Версия Pro Antivirus, дополнительно к функциональности бесплатной версии, включает модуль SafeZone для защиты банковских операций. Версия Internet Security дополнительно включает фаервол и защиту от спама. Версия Premier является самым функционально насыщенным продуктом в линейке антивирусов avast! и, помимо основного функционала включает еще и функцию безвозвратного удаления файлов и расширенные функции обновления сторонних программ и удаленного доступа.