SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

avast!

19.5

Скачать бесплатный антивирус

Скачать avast!

avast! — это популярный антивирус. Многие пользователи выбирают этот антивирус из-за бесплатной версии, которая включает базовый функционал защиты, достаточный широкой аудитории пользователей. Кроме бесплатного антивируса есть и 3 платный, более функциональные редакции, способные обеспечить полную защиту компьютера пользователя. Программа считается одним из самых известных антивирусных решений.

Стандартные возможности программы обеспечиваются стандартным же набором: антивирусное ядро, сканер, резидентная защита; система обновлений; карантин; модуль виртуализации (песочница); P2P/IM щит; интернет-щит против атак из вне и ряд прочих инструментов.

avast! выпускается в 4-х версиях, имеющих одинаковое антивирусное ядро и различающиеся функциональностью. Версия Free Antivirus включает основной функционал и распространяется бесплатно. Версия Pro Antivirus, дополнительно к функциональности бесплатной версии, включает модуль SafeZone для защиты банковских операций. Версия Internet Security дополнительно включает фаервол и защиту от спама. Версия Premier является самым функционально насыщенным продуктом в линейке антивирусов avast! и, помимо основного функционала включает еще и функцию безвозвратного удаления файлов и расширенные функции обновления сторонних программ и удаленного доступа.

Что нового в avast! 19.5:

  • Улучшен механизм импорта сертификата avast! в браузер Firefox.
  • Исправлены ошибки и произведены незначительные внутренние оптимизации.

Читайте новость: avast! 18.4 — регулярное обновление бесплатного антивируса

Скриншот avast! 1 Скриншот avast! 2 Скриншот avast! 3 Скриншот avast! 4 Скриншот avast! 5 Скриншот avast! 6 Скриншот avast! 7
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 20.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

Скачать

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

Антивирус Касперского

Самый популярный антивирусный комплекс

ESET Internet Security

Очень популярный антивирусный комплекс

COMODO Internet Security

Скачать едва ли не единственный бесплатный антивирусный комплекс

Dr.Web CureIt!

Бесплатный антивирусный сканер от Dr.Web

Avira

Популярный антивирус с бесплатной версией

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64