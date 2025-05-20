Microsoft Edit 1.0 — новый текстовый редактор для командной строки

Компания Microsoft выпустила первую версию текстового редактора Edit.

Microsoft Edit — это новый/старый текстовый редактор для командной строки. Это простой инструмент, который предназначен для базовых функций работы с текстовыми файлами прямо в терминале. Программа является наследником старого доброго редактора EDIT.COM из состава MS-DOS.

Целью создания Edit является потребность в текстовом редакторе для командной строки в 64-битных версиях Windows. Если 32-битные Windows включают текстовый редактор MS-DOS, то в 64-битных версиях он отсутствует (16-битное приложение, которое потребовалось бы переписать под 64-битную архитектуру) и пользователю требуется искать дополнительный софт.

Сейчас можно свободно скачать Microsoft Edit со страницы проекта на сервисе GitHub. В будущем же планируется включение текстового редактора в состав операционной системы Windows 11.

Интерфейс Microsoft Edit 1.0

На данный момент, функциональность Edit минимальна, однако в будущем планируется активное развитие проекта и оснащение редактора различными функциями. Сейчас можно отметить следующие особенности:

Очень легкий — всего 250 кб.

Невероятно быстрый. Несопоставим с другими текстовыми редакторами — огромные файлы, заставляющие «задуматься» даже самые быстрые текстовые редакторы, открываются мгновенно.

Обработка действий мыши редактором, вместо операционной системы. К примеру, копирование приводит к помещению скопированного текста в буфера обмена редактора, а не глобального буфера обмена операционной системы и т. п.

Каждая функция поддерживает вызов через сочетание клавиш — удобно работать только с клавиатуры.

Поддержка одновременной работы с несколькими файлами.

Функциональность поиска с заменой.

Программа написана на Rust, предлагает открытые исходные коды, выпускается под лицензией MIT и имеет репозиторий на Гитхабе. Все хорошо.