Far Manager — это старый и уважаемый файловый менеджер. Программа представляет из себя продвинутую замену Проводнику (стандартная программа из состава Windows) и служит для удобной работы с разнообразными файлами и директориями. Интерфейс программы имеет классическую двухпанельную структуру и выглядит как файловые менеджеры времен DOS.

Функционал Far направлен на удобное управление папками и файлами: взаимодействие, перемещение, просмотр, сравнение и множество других базовых операций как с директориями, так и с файлами самых разных типов (текст, мультимедиа, архивы, графика и т. д.). Серьезным плюсом является наличие системы плагинов значительно расширяющих возможности программы.

Остается заметить, что в русскоязычном интернете русскому и бесплатному Far составляет конкуренцию лишь западный и платный Total Commander. Выбор как всегда за пользователем.