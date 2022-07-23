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Far Manager

3.0 (6000)

Популярный файловый менеджер с классическим интерфейсом

Бесплатно Windows

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Far Manager — это старый и уважаемый файловый менеджер. Программа представляет из себя продвинутую замену Проводнику (стандартная программа из состава Windows) и служит для удобной работы с разнообразными файлами и директориями. Интерфейс программы имеет классическую двухпанельную структуру и выглядит как файловые менеджеры времен DOS.

Функционал Far направлен на удобное управление папками и файлами: взаимодействие, перемещение, просмотр, сравнение и множество других базовых операций как с директориями, так и с файлами самых разных типов (текст, мультимедиа, архивы, графика и т. д.). Серьезным плюсом является наличие системы плагинов значительно расширяющих возможности программы.

Остается заметить, что в русскоязычном интернете русскому и бесплатному Far составляет конкуренцию лишь западный и платный Total Commander. Выбор как всегда за пользователем.

Что нового в Far Manager 3.0 (6000):

Исправлены ошибки.

Скриншот Far Manager
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 23.07.22САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Far Manager

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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