Windhawk 1.6 — новая версия с поддержкой ARM64

Выпущена новая версия программы Windhawk.
Windhawk — необычная и очень интересная система настройки Windows — позволяет вносить небольшие изменения в операционную систему и программы. Главное отличие от различных твикеров — модульность — программа собирается из предлагаемых модов, которые направлены на определенные изменения системы. Windhawk, по сути, является интерфейсом для установки модов. Они доступны прямо в интерфейсе программы и устанавливаются в один клик. Кстати говоря, программа полностью бесплатна и имеет открытые исходные коды.
Главное нововведение Windhawk 1.6 — поддержка ARM64-систем и работы с ARM64-программами. Остальные улучшения являются сервисными и направлены на повышение общего качества работы программы. Даже если пользователя не касается возможность запуска программы на ARM64, то ему все равно рекомендуется обновиться — новые версии Windhwak выпускаются довольно редко.
Что нового в Windhwak 1.6
- Добавлена поддержка ARM64. Windhawk можно установить в Windows для ARM64 с полной поддержкой ARM64-версий программ. Настройка программ x86 и x64 на Windows для ARM64 может иметь некоторые ограничения.
- Обновлены правила исключения процессов по умолчанию для исключения несовместимых программ. Также теперь специальная обработка правил включения шаблонов для критических системных процессов настраивается отдельно для каждого мода.
- Теперь в разделе выбора мода учитывается выбранный язык. Ранее использовался английский.
- Теперь диалоговое окно не отображается, если как то программа запущена в полноэкранном режиме.
- Теперь интерфейс не перезапускается при изменении настроек. Перезапускаются только фоновые процессы.
- Добавлен новый ключ командной строки -safe-mode.
- Повышена скорость итерации отладочных символов.
- Улучшена выгрузка модов. Теперь Windhawk дожидается завершения работы модов. Ранее выгрузка модов без завершения из работы могли приводить к сбою.
- Добавлена поддержка не-ASCII-символов в логах отладки.
- Предпринят ряд улучшений для разработчиков.
- Исправлены ошибки.