Windhawk 1.6 — новая версия с поддержкой ARM64

Выпущена новая версия программы Windhawk.

Windhawk — необычная и очень интересная система настройки Windows — позволяет вносить небольшие изменения в операционную систему и программы. Главное отличие от различных твикеров — модульность — программа собирается из предлагаемых модов, которые направлены на определенные изменения системы. Windhawk, по сути, является интерфейсом для установки модов. Они доступны прямо в интерфейсе программы и устанавливаются в один клик. Кстати говоря, программа полностью бесплатна и имеет открытые исходные коды.

Главное нововведение Windhawk 1.6 — поддержка ARM64-систем и работы с ARM64-программами. Остальные улучшения являются сервисными и направлены на повышение общего качества работы программы. Даже если пользователя не касается возможность запуска программы на ARM64, то ему все равно рекомендуется обновиться — новые версии Windhwak выпускаются довольно редко.

Интерфейс Windhawk

Что нового в Windhwak 1.6