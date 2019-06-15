SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

GIMP

2.10.12

Скачать полностью бесплатный графический редактор

Скачать GIMP

GIMP (GNU Image Manipulation Program) — свободный графический редактор. Мощнейшая программа, рассчитанная на работу с растровой графикой и частичной поддержкой векторной. Программа существует более 20 лет и считается инструментом, способным заменить собой коммерческий и дорогой Adobe Photoshop.

GIMP — один из самых известных свободных проектов. Лицензия проекта дает полную свободу на использование, распространение и модификацию программы, а над ее созданием работает масса независимых разработчиков со всего мира на добровольных началах, что называется «Just for Fun», то есть, только ради интереса и желания помочь развитию проекта. Разумеется, это программа из мира GNU/Linux, однако есть версия и для Windows.

GIMP является полнофункциональным графическим редактором с функциональность, сопоставимой с Adobe Photoshop. Этот графический редактор предназначен как для любителей, так и для профессионалов и способен решить любые творческие задачи. Художники, иллюстраторы, дизайнеры, фотографы могут творить самые настоящие чудеса с помощью этой программы.

Множество инструментов для рисования, управления, модификации и коррекции; разнообразные фильтры для обработки изображения; мощная поддержка слоев и масок; широкие возможности управления цветом и масса других возможностей. Очень важна существующая поддержка дополнительных модулей, благодаря которым, можно включить в программу новые возможности.

Остается добавить, что кроме массы прочих форматов, GIMP поддерживает PSD (Adobe Photoshop).

Что нового в GIMP 2.10.12:

Исправлены ошибки.

Читайте новость: GIMP 2.10 — крупнейшее обновление свободного графического редактора.

Скриншот GIMP 1 Скриншот GIMP 2 Скриншот GIMP 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 15.06.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

Скачать

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

Adobe Photoshop

Несомненный лидер в области растровой графики

CorelDRAW

Самый популярный редактор векторной графики

PaintShop Pro

Профессиональный фоторедактор от компании Corel

Inkscape

Скачать бесплатный редактор векторной графики

openCanvas

Редактор растровой графики, ориентированный на рисование

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64