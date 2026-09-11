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GIMP

3.2.6

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Open Source Windows Linux

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GIMP (GNU Image Manipulation Program) — свободный графический редактор. Мощнейшая программа, рассчитанная на работу с растровой графикой и частичной поддержкой векторной. Программа существует более 20 лет и считается инструментом, способным заменить собой коммерческий и дорогой Adobe Photoshop. Можно скачать GIMP для Windows и GNU/Linux.

GIMP — один из самых известных свободных проектов. Лицензия проекта дает полную свободу на использование, распространение и модификацию программы, а над ее созданием работает масса независимых разработчиков со всего мира на добровольных началах, что называется «Just for Fun», то есть, только ради интереса и желания помочь развитию проекта. Разумеется, это программа из мира GNU/Linux, однако можно скачать GIMP для Windows.

GIMP является полнофункциональным графическим редактором с функциональность, сопоставимой с Adobe Photoshop. Этот графический редактор предназначен как для любителей, так и для профессионалов и способен решить любые творческие задачи. Художники, иллюстраторы, дизайнеры, фотографы могут творить самые настоящие чудеса с помощью этой программы.

Множество инструментов для рисования, управления, модификации и коррекции; разнообразные фильтры для обработки изображения; мощная поддержка слоев и масок; широкие возможности управления цветом и масса других возможностей. Очень важна существующая поддержка дополнительных модулей, благодаря которым, можно включить в программу новые возможности.

Остается добавить, что кроме массы прочих форматов, GIMP поддерживает PSD (Adobe Photoshop).

Скриншот GIMP 1 Скриншот GIMP 2 Скриншот GIMP 3

Что нового в последних версиях GIMP:

Что нового в GIMP 3.2.0

  • Новый приветственный экран.
  • Добавлена поддержка «связанных слоев» (Link Layers), которые работают по аналогии со смарт-объектами в Photoshop.
  • Добавлена полноценная поддержка векторных объектов внутри растрового редактора.
  • Добавлена поддержка экспорта в SVG, сохраняя векторы как векторы, а не растрируя их.
  • Добавлен новый режим рисования «Overwrite», что позволяет кисти полностью заменять пиксели (включая прозрачность) на выбранные.
  • Улучшена совместимость с Adobe Photoshop: поддержка импорта файлов паттернов (.pat), начальная поддержка экспорта в формат PSB (Large Document Format) для очень больших изображений и возможность использовать пресеты кривых и уровней из Photoshop (.acv и .alv).
  • Реализовано автоматическое определение темной/светлой темы Windows и GNU/Linux.
  • Улучшен текстовый инструмент с предпросмотром обводки в реальном времени.
  • Добавлена возможность математических вычислений прямо в полях ввода.

Читайте новость: GIMP 3.0 — крупное обновление свободного графического редактора

Читайте новость: GIMP 2.10 — крупнейшее обновление свободного графического редактора.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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