Opera 50 — обновление браузера с массой улучшений

Вышла новая версия популярного браузера Opera. Как обычно, новинка включает массу улучшений в различных функциях браузера.

В Opera 50 добавлена поддержка Chromecast. Опытные пользователи помнят, что поддержка этой технологии была довольно давно, однако, раньше требовалось загрузить дополнительные расширения, а теперь это полностью встроенная функция. Chromecast позволяет транслировать рабочий стол или отдельную вкладку на различные современные устройства. Чтобы это работало, нужно включить поддержку Chromecast через Настройки > Браузер. В контекстном меню правого клика мыши и в некоторых других местах появится новый пункт «Транслировать».

Активация Chromecast в Opera 50

Предпринято множество улучшений в VR-плеере. Напомню, что эта функция позволяет работать в браузере со шлемами виртуальной реальности. Это интересно владельцам Oculus Rift и HTC Vive, которые могут смотреть специальные видео на Youtube прямо в шлеме. В этой функции предпринято множество различных улучшений. Например, включена поддержка Oculus SDK и добавлено автоматическое определение формата для выбора оптимального режима воспроизведения, добавлена кнопка быстрого выхода из VR-режима...

В Opera 50 улучшена функция конвертирования величин. Добавлена поддержка конвертирования миллиметров в дюймы, а также добавлена поддержка размеров с несколькими параметрами (например, размер коробки 10x20x20). Кроме того, в конвертер включена поддержка 4-х криптовалют: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BTH) и Litecoin (LTC).

Еще одним небольшим улучшением является функция быстрого сохранения страницы в формате PDF. Сохранить страницу в PDF можно было и раньше, однако новый способ гораздо проще и быстрее — всего пара кликов — никаких настроек. Новый метод не заменяет старый и более функциональный, который осуществляет сохранение в PDF через функцию печати и содержит ряд важных настроек. Это просто более быстрый метод сохранения, не дающий никаких настроек. Функция доступна через подменю «Страница» меню «O».

Также в этой версии улучшено контекстное меню вкладок — предпринят ряд небольших улучшений для более удобного управления и взаимодействия.

Еще одним нововведением Opera 50 является возможность блокировки вредоносных скриптов, которые, будучи размещенными на некоторых сайтах, без ведома пользователя, занимаются распределенными вычислениями (попросту майнингом), используя вычислительные мощности компьютера посетителя сайта. Получается, что пользователь зашел на сайт, а его компьютер начинает добывать криптовалюту — злоумышленник заработает деньги, а пользователь получит тормозящий компьютер. В Opera 50 такого быть не должно, благодаря возможности блокировки таких вот скриптов встроенным блокировщиком рекламы.

Кроме того, в новой версии Opera улучшено поведение браузера при сбое. Теперь, в случае сбоя, браузер не будет удалять текущую сессию, а отметить все вкладки (кроме той, на которой произошел сбой) для ручного перезапуска. Это избавит от потери всей сессии в случае сбоя.