Krita 3.20 — инструмент удаления объектов и другие улучшения

Вышла новая версия графического редактора Krita. Это очень серьезная программа для рисования. Точнее, полностью бесплатный полнофункциональный растровый графический редактор. Не такой популярный как GIMP, однако заслуживающий внимания как профессионалов, так и любителей. Узнать немного подробностей можно на странице программы.

В Krita 3.2.0 добавлен новый инструмент для удаления с изображения ненужных объектов. Это полезно при работе с фотографиями, когда нужно удалить лишние объекты и осуществить тому подобные действия. Новая функция называется «Smart Patch Tool» (в текущей версии, название не переведено на русский) и располагается на главной панели инструментов. Внешне, это работает, примерно так же, как и в других графических редакторах: пользователь выделяет объект, после чего, умная программа пытается ретушировать освободившееся пространство в соответствии с окружением.

Это выделение объекта для удаления.

Другим улучшением является возможность рисования пальцем при работе на планшете и сенсорном экране. Это старая функция, которая была упразднена при переходе программы на QT5, а теперь доступна снова. Если этот режим мешает, то его можно отключить через настройки программы («Настройки» > «Общие» > «Инструменты»).

Богатый ассортимент доступных пользователю кистей расширен новым набором предустановленных настроек инструмента. В общем и целом, добавлено 7 новых пресетов.

В эту версию интегрирован новый плагин gmic-qt от сообщества G'Mic, который служит для обработки изображений. Это замена устаревшему qmic-плагину, использовавшимуся в программе до сих пор.

Другие улучшения Krita 3.20

В функцию «Клавиатурные сокращения» добавлена возможность управления рядом параметров состояния слоя. Это позволяет создавать горячие клавиши для быстрого управления параметрами изображения.

Допустимый диаметр действия фильтра «Гауссово размывание» («Gaussian Blur») расширен до 1000-ти пикселей.

Добавлен новый режим смешивания «Hard Overlay».

В раздел «Справка» добавлен новый раздел с информацией об устройстве пользователя, которая будет отправляться разработчику вместе с отчетом об ошибках.

Остается добавить, что в новой версии оптимизирована производительность работы программы и произведено множество различных исправлений.