SLO.ru
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ
AIDA64 8.40

AIDA64 8.40

 Firefox 156

Firefox 156

 OpenRGB 1.0

OpenRGB 1.0

 NVIDIA App 11.0.9

NVIDIA App 11.0.9

 OpenShot 4.0.0

OpenShot 4.0.0

 PCSX2 2.8.0

PCSX2 2.8.0
💬 ОТЗЫВЫ

Krita

6.0.4

Скачать графический редактор для художников

Open Source Windows Linux Android

Скачать Krita

ВЫБОР ВЕРСИИ

Krita — серьезная программа для рисования. Точнее, это растровый графический редактор, который адресован как профессиональным художникам, так и любителям. Krita, в первую очередь, GNU/Linux приложение в духе GIMP, но есть и версия для Windows. Открытый проект, развивающиеся силами сообщества свободных разработчиков и гарантирующий пользователю полную независимостью в использовании, развитии и распространении программы. Качественный и серьезный проект, развивающийся более 15-ти лет. Можно скачать Krita для Windows, GNU/Linux и Android.

У программы хорошо настраивается интерфейс, который можно сохранить в виде личного рабочего пространства (профиля настроек). Там есть множество возможностей, благодаря которым, можно организовать максимально удобный доступ к нужным инструментам. Кроме прочего, тут стоит отметить набор помощников рисования.

В Krita масса инструментов и фильтров. В первую очередь, стоит отметить очень широкий набор отлично настраиваемых кистей и инструментов для оптимизации работы с ними. Важно отметить следующие функции: мощная поддержка слоев, обертывание текстурами, инструменты выбора частей рисунка, множество возможностей управления цветом, инструменты модификации объектов, имитация ряда поверхностей и многое другое. Кроме прочего, программа включает мощные инструменты для создания покадровой анимацией. Ну и нужно добавить, что кроме массы прочих форматов, Krita поддерживает и PSD ( Adobe Photoshop).

В общем, рисовать там можно все что угодно, да еще и с удобством.

Так как программа для серьезного рисования (смотрите скриншоты!), то лучше всего с ней работать через планшеты. Поддерживается Wacom, Huion, Yiynova, Surface Pro и другие.

Остается добавить, что вокруг программы сформировалось хорошее сообщество. В интернете можно найти массу советов, уроков и прочих материалов, которые помогут начинающему пользователю.

Скриншот Krita 1 Скриншот Krita 2 Скриншот Krita 3

Что нового в последних версиях Krita:

Обновление Krita 5.2.6 исправляет критическую ошибку.

Что нового в Krita 5.0

  • Полностью переработаны механизмы обработки кистей, градиентов и палитр. Значительно повышена скорость и стабильность.
  • Улучшения для градиента — улучшено сглаживание и реализована возможность работы с более широкой гаммой.
  • Полностью переписан механизм размывания кистей. Новый механизм основан на компоненте из MyPaint.
  • Переработана система анимации. Улучшен интерфейс и добавлены новые функции.
  • Добавлен встроенный редактор раскадровки.
  • Множество прочих улучшений.

Почитайте новость: Krita 4.20 — крупное обновление свободного графического редактора

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Krita

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

Adobe Illustrator

Скачать популярный редактор векторной графики

Affinity Studio

Скачать бесплатный пакет профессиональных графических программ

Adobe Photoshop

Несомненный лидер в области растровой графики

CorelDRAW

Самый популярный редактор векторной графики

PaintShop Pro

Профессиональный фоторедактор от компании Corel

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Telegram

Telegram

Skype

Skype

qBittorrent

qBittorrent

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

AIMP

AIMP

FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer

BleachBit

BleachBit

Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys

HWiNFO

HWiNFO

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++

×