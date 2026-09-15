Krita — серьезная программа для рисования. Точнее, это растровый графический редактор, который адресован как профессиональным художникам, так и любителям. Krita, в первую очередь, GNU/Linux приложение в духе GIMP, но есть и версия для Windows. Открытый проект, развивающиеся силами сообщества свободных разработчиков и гарантирующий пользователю полную независимостью в использовании, развитии и распространении программы. Качественный и серьезный проект, развивающийся более 15-ти лет. Можно скачать Krita для Windows, GNU/Linux и Android.

У программы хорошо настраивается интерфейс, который можно сохранить в виде личного рабочего пространства (профиля настроек). Там есть множество возможностей, благодаря которым, можно организовать максимально удобный доступ к нужным инструментам. Кроме прочего, тут стоит отметить набор помощников рисования.

В Krita масса инструментов и фильтров. В первую очередь, стоит отметить очень широкий набор отлично настраиваемых кистей и инструментов для оптимизации работы с ними. Важно отметить следующие функции: мощная поддержка слоев, обертывание текстурами, инструменты выбора частей рисунка, множество возможностей управления цветом, инструменты модификации объектов, имитация ряда поверхностей и многое другое. Кроме прочего, программа включает мощные инструменты для создания покадровой анимацией. Ну и нужно добавить, что кроме массы прочих форматов, Krita поддерживает и PSD ( Adobe Photoshop).

В общем, рисовать там можно все что угодно, да еще и с удобством.

Так как программа для серьезного рисования (смотрите скриншоты!), то лучше всего с ней работать через планшеты. Поддерживается Wacom, Huion, Yiynova, Surface Pro и другие.

Остается добавить, что вокруг программы сформировалось хорошее сообщество. В интернете можно найти массу советов, уроков и прочих материалов, которые помогут начинающему пользователю.