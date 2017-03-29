Vivaldi 1.8

Новый, очередной, релиз хорошего веб-браузреа Vivaldi.



Это крупное обновление с массой интересных улучшений. Тут и целый набор внешних улучшений и внутренние оптимизации и различные исправления.



Ключевым улучшениям является новая история посещений. Это не простой набор ссылок на посещенные сайты, а продвинутый инструмент набором функций для анализа интернет-серфинга. Новая история предлагает подробный отчет с различными статистическими данными, которые прекрасно иллюстрированы, благодаря чему наглядны и информативны. Система поиска позволяет быстро найти нужный адрес в истории, а график активности, диаграмма способов входа и список самых популярных посещаемых сайтов отображают тенденции активности. Теперь у Vivaldi самая функциональная история посещений.



Щепетильный пользователь может подумать, что такая классная статистика может понравится разработчикам или 3-м лицам, которые будут внимательно разглядывать, куда ходил и что делал пользователь. Но нет — разработчики спешат их успокоить: «Вся эта информация строго конфиденциальна и сохраняется только на компьютере пользователя. Компания Vivaldi не сохраняет пользовательских данных.»



Для пущего удобства, в новую версию добавлен набор дополнительных пунктов контекстного меню для быстрых действий:



Добавлена возможность создавать заметки из текста, выделенного на странице. Теперь можно создать заметку путем перетаскивания выделенного блока текста;

Добавлена возможность поиска по графическому изображению из контекстного меню. Нужно кликнуть на картинку и воспользоваться пунктом контекстного меню «Найти картинку»;

И еще несколько. К примеру, добавлена возможность открывать ссылки в текущей вкладке из контекстного меню, добавлена ссылка на валидацию кода через сервис W3C, добавлено быстрое включение страницы в закладки и на веб-панель, быстрый переход в полноэкранный режим…

И еще много интересного:



Улучшено управление звуком во вкладках. Теперь доступно 3 опции: «Воспроизводить все», «Звук только на активной вкладке» и «Приоритет активной вкладки» (в этом режиме будут воспроизводиться фоновые вкладки, если нет звука в активной);

Добавлена возможность затемнять иконки выгруженных из памяти вкладок;

Теперь при вводе текста в адресной строке, совпадения выделяются жирным;

Добавлена возможность в качестве домашней странице назначать «Экспресс-панель»;

Добавлена возможность отключить автоматическое обновление Vivaldi;

Ряд небольших улучшений: значительно улучшена русская локализация, ряд мелких изменений, исправлены ошибки.

Vivaldi — это новый Chromium-браузер от разработчиков старой версии браузера Opera (до версии 15). Компания Vivaldi Technologies, которая занимается разработкой новинки, по большей части состоит из бывших сотрудников Opera Software и возглавляется Йоном Течнером, который стоял у истоков разработки старой Оперы и развивал браузер не протяжении многих и многих лет. Цель проекта — создание современного, быстрого и удобного браузера, но в духе Opera 12.



Самое важное то, что новый браузер развивается в соответствии с пожеланиями пользователей. И это не общие слова, а прямые факты: разработчик очень активно взаимодействует с пользователями и строит программу на основе обратной связи. В этом весь смысл Vivaldi — сделать браузер, максимально отвечающий потребностям пользователей. В общем, отличительная особенность нового браузера заключается в наборе уже интегрированных дополнительных функций, которые дадут нужные возможности то что называется «из коробки».



Пользователи, которые еще не познакомились с браузером Vivaldi могут это узнать подробности на странице программы.



| Скачать Vivaldi для Windows (32-бит) (39.1 Мб, Бесплатно)

| Скачать Vivaldi для Windows (64-бит) (45.1 Мб, Бесплатно)

| Скачать Vivaldi для GNU/Linux (45 Мб, Бесплатно)







