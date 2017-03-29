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Vivaldi 1.8

Vivaldi 1.8 29.03.17

Новый, очередной, релиз хорошего веб-браузреа Vivaldi.

Это крупное обновление с массой интересных улучшений. Тут и целый набор внешних улучшений и внутренние оптимизации и различные исправления.

Ключевым улучшениям является новая история посещений. Это не простой набор ссылок на посещенные сайты, а продвинутый инструмент набором функций для анализа интернет-серфинга. Новая история предлагает подробный отчет с различными статистическими данными, которые прекрасно иллюстрированы, благодаря чему наглядны и информативны. Система поиска позволяет быстро найти нужный адрес в истории, а график активности, диаграмма способов входа и список самых популярных посещаемых сайтов отображают тенденции активности. Теперь у Vivaldi самая функциональная история посещений.

Щепетильный пользователь может подумать, что такая классная статистика может понравится разработчикам или 3-м лицам, которые будут внимательно разглядывать, куда ходил и что делал пользователь. Но нет — разработчики спешат их успокоить: «Вся эта информация строго конфиденциальна и сохраняется только на компьютере пользователя. Компания Vivaldi не сохраняет пользовательских данных.»

Для пущего удобства, в новую версию добавлен набор дополнительных пунктов контекстного меню для быстрых действий:

  • Добавлена возможность создавать заметки из текста, выделенного на странице. Теперь можно создать заметку путем перетаскивания выделенного блока текста;
  • Добавлена возможность поиска по графическому изображению из контекстного меню. Нужно кликнуть на картинку и воспользоваться пунктом контекстного меню «Найти картинку»;
  • И еще несколько. К примеру, добавлена возможность открывать ссылки в текущей вкладке из контекстного меню, добавлена ссылка на валидацию кода через сервис W3C, добавлено быстрое включение страницы в закладки и на веб-панель, быстрый переход в полноэкранный режим…

И еще много интересного:

  • Улучшено управление звуком во вкладках. Теперь доступно 3 опции: «Воспроизводить все», «Звук только на активной вкладке» и «Приоритет активной вкладки» (в этом режиме будут воспроизводиться фоновые вкладки, если нет звука в активной);
  • Добавлена возможность затемнять иконки выгруженных из памяти вкладок;
  • Теперь при вводе текста в адресной строке, совпадения выделяются жирным;
  • Добавлена возможность в качестве домашней странице назначать «Экспресс-панель»;
  • Добавлена возможность отключить автоматическое обновление Vivaldi;
  • Ряд небольших улучшений: значительно улучшена русская локализация, ряд мелких изменений, исправлены ошибки.

Vivaldi — это новый Chromium-браузер от разработчиков старой версии браузера Opera (до версии 15). Компания Vivaldi Technologies, которая занимается разработкой новинки, по большей части состоит из бывших сотрудников Opera Software и возглавляется Йоном Течнером, который стоял у истоков разработки старой Оперы и развивал браузер не протяжении многих и многих лет. Цель проекта — создание современного, быстрого и удобного браузера, но в духе Opera 12.

Самое важное то, что новый браузер развивается в соответствии с пожеланиями пользователей. И это не общие слова, а прямые факты: разработчик очень активно взаимодействует с пользователями и строит программу на основе обратной связи. В этом весь смысл Vivaldi — сделать браузер, максимально отвечающий потребностям пользователей. В общем, отличительная особенность нового браузера заключается в наборе уже интегрированных дополнительных функций, которые дадут нужные возможности то что называется «из коробки».

Пользователи, которые еще не познакомились с браузером Vivaldi могут это узнать подробности на странице программы.

| Скачать Vivaldi для Windows (32-бит) (39.1 Мб, Бесплатно)
| Скачать Vivaldi для Windows (64-бит) (45.1 Мб, Бесплатно)
| Скачать Vivaldi для GNU/Linux (45 Мб, Бесплатно)


Amigo
Скриншот Vivaldi 1 Скриншот Vivaldi 2 Скриншот Vivaldi 3


Комментарии 1

VIETCONG
Комментариев: 23 		29/03/17 в 13:31
Хороший браузер. Если бы не отсутствие возможности переименовывать папки с вкладками непосредственно на панели закладок с помощью ПКМ - пользовался бы с удовольствием.
А так ПКМ по вкладке или папке ничего не происходит. Просто закрывается всё. Возможно я что то не так делаю - подскажите буду признателен!
Если что, я имел в виду боковую вертикальную панель закладок с правой стороны. Она для тех закладок что не умещаются горизонтально. Так вот там невозможно не передвинуть закладку ни в верх ни вниз ни переименовать ее ни удалить... Это очень и очень неудобно! В остальном браузер весьма хороший!

P.S. Так же не смог найти экспорт закладок. Есть только импорт...



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