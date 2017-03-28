avast! 17.3.2290

Вышла новая версия антивируса avast!.



Это обновление полностью посвящено исправлению ошибок:



Исправлено блокирование доступа в интернет фаерволом после обновления без перезагрузки компьютера;

Исправлено некорректное отображение обнаруженных уязвимостей функцией «Проверка Wi-Fi»;

В Веб-защите исправлена проверка SSL на некоторых сайтах, при которой сайт загружался некорректно;

Исправлена проблема с входом в роаминг-профиль после обновления;

В функцие «Пароли» исправлена проблема с автоматической авторизацией и импортом данных из Easy Pass;

Исправлена проблема с установкой программы на системы с процессором Braswell;

Исправлены проблемы с работой сети после обновления антивируса в Windows Vista;

Исправлена проблема с воспроизведением HTML5-видео в Браузере SafeZone;

Улучшена совместимость с Windows 10 Creators Update;

Исправлено отключение функций, которые требуют перезагрузки системы;

Исправлена проблема с бесконечным процессом работы инструмента очистки системы от мусора.

avast! — это популярный антивирус. Особенно привлекательна, окажется домашняя версия программы, которая, при наличии всех необходимых возможностей, распространяется абсолютно бесплатно. Стандартные возможности программы обеспечиваются стандартным же набором: антивирусное ядро, сканер, резидентная защита; система обновлений; карантин; модуль виртуализации (песочница); P2P/IM щита; интернет щит против атак из вне и червей.



avast! выпускается в 4-х версиях, имеющих одинаковое антивирусное ядро и различающиеся функциональностью. Версия Free Antivirus включает основной функционал и распространяется бесплатно. Версия avast! Pro Antivirus, дополнительно к функциональности бесплатной версии, включает модуль SafeZone для защиты банковских операций. Версия avast! Internet Security дополнительно включает фаервол и защиту от спама. Версия Premier является самым функционально насыщенным продуктом в линейке антивирусов avast! и, помимо основного функционала включает еще и функцию безвозвратного удаления файлов и расширенные функции обновления сторонних программ и удаленного доступа.



Если у пользователя уже установлен avast!, то он обновиться самостоятельно.



| Скачать avast! Free Antivirus (270 Мб, Бесплатно)

| Скачать avast! Pro Antivirus (270 Мб, Пробная версия)

| Скачать avast! Internet Security (278 Мб, Пробная версия)

| Скачать avast! Premier (278 Мб, Пробная версия)







