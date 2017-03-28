           Новости   -   Каталог программ    
Новости
  Все новости
  Архив новостей

Каталог программ
  Все категории
  Интернет
  Антивирусы
  Видео и Аудио
  Система и файлы
  CD/DVD
  Графика
  Офис и текст
  Железо

Новости:
Vivaldi 1.8
Firefox 52.0.2
avast! 17.3.2290
AIDA64 5.90
Opera 44
iTunes 12.6
Firefox 52.0.1 		Обновления в файлах:
openCanvas 6.2.0.2
Dolphin 5.0
Andy 46.8.327
WhatsApp 0.2.1061
MxNitro 1.1.1.800
WebSite-Watcher 2016 16.1
Dropbox 4.4.29 		Важное за месяц:
Firefox 50
Skype 7.30
TeamViewer 12 Beta
FastStone Image Viewer 6.0
Maxthon 5
AIDA64 5.80
Telegram 0.10.19

Яндекс.Браузер
Скачайте новую версию браузера от Яндекса!

Новости » 

avast! 17.3.2290

avast! 17.3.2290 28.03.17

Вышла новая версия антивируса avast!.

Это обновление полностью посвящено исправлению ошибок:

  • Исправлено блокирование доступа в интернет фаерволом после обновления без перезагрузки компьютера;
  • Исправлено некорректное отображение обнаруженных уязвимостей функцией «Проверка Wi-Fi»;
  • В Веб-защите исправлена проверка SSL на некоторых сайтах, при которой сайт загружался некорректно;
  • Исправлена проблема с входом в роаминг-профиль после обновления;
  • В функцие «Пароли» исправлена проблема с автоматической авторизацией и импортом данных из Easy Pass;
  • Исправлена проблема с установкой программы на системы с процессором Braswell;
  • Исправлены проблемы с работой сети после обновления антивируса в Windows Vista;
  • Исправлена проблема с воспроизведением HTML5-видео в Браузере SafeZone;
  • Улучшена совместимость с Windows 10 Creators Update;
  • Исправлено отключение функций, которые требуют перезагрузки системы;
  • Исправлена проблема с бесконечным процессом работы инструмента очистки системы от мусора.

avast! — это популярный антивирус. Особенно привлекательна, окажется домашняя версия программы, которая, при наличии всех необходимых возможностей, распространяется абсолютно бесплатно. Стандартные возможности программы обеспечиваются стандартным же набором: антивирусное ядро, сканер, резидентная защита; система обновлений; карантин; модуль виртуализации (песочница); P2P/IM щита; интернет щит против атак из вне и червей.

avast! выпускается в 4-х версиях, имеющих одинаковое антивирусное ядро и различающиеся функциональностью. Версия Free Antivirus включает основной функционал и распространяется бесплатно. Версия avast! Pro Antivirus, дополнительно к функциональности бесплатной версии, включает модуль SafeZone для защиты банковских операций. Версия avast! Internet Security дополнительно включает фаервол и защиту от спама. Версия Premier является самым функционально насыщенным продуктом в линейке антивирусов avast! и, помимо основного функционала включает еще и функцию безвозвратного удаления файлов и расширенные функции обновления сторонних программ и удаленного доступа.

Если у пользователя уже установлен avast!, то он обновиться самостоятельно.

| Скачать avast! Free Antivirus (270 Мб, Бесплатно)
| Скачать avast! Pro Antivirus (270 Мб, Пробная версия)
| Скачать avast! Internet Security (278 Мб, Пробная версия)
| Скачать avast! Premier (278 Мб, Пробная версия)


Amigo
avast! avast! avast! avast! avast! avast! avast!


Комментарии 0

Без комментариев. Прокомментируйте первым!


Для комментариев нужна учетная запись: Регистрация или Вход
 Каталог программ
Интернет
Браузеры   Дополнения браузеров   Общение   Загрузка файлов   Торрент   Почта   RSS и новости   FTP/SSH/Сеть


Безопасность
Антивирусы   Фаерволы


Аудио и видео
Видеоплееры   Аудиоплееры   Кодеки   Аудио-инструменты   Видео-инструменты


Файлы и диски
Архиваторы   Файловые менеджеры   Восстановление файлов   Бэкап   Запись дисков и образы


Система
Оптимизация и очистка   Дефрагментация   Интерфейс   Железо   Системные дополнения    Виртуализация и эмуляция


Графика
Просмотр и ретушь   Редакторы


Офис и текст
Офис   Текстовые редакторы   PDF   Органайзеры


 Доска почета

Firefox Firefox
Версия: 51.0.1
Google Chrome Google Chrome
Версия: 54
Яндекс.Браузер Яндекс.Браузер
Версия: 17.1
Opera Opera
Версия: 40
Adobe Flash Player Adobe Flash Player
Версия: 21.0.0.242
Skype Skype
Версия: 7.28
uTorrent uTorrent
Версия: 3.4.9
AIMP AIMP
Версия: 4.11 (1839)
Media Player Classic Media Player Classic
Версия: 1.7.10
K-Lite Codec Pack K-Lite Codec Pack
Версия: 12.5.5
CCleaner CCleaner
Версия: 5.22
WinRAR WinRAR
Версия: 5.31
Касперский Касперский
Версия: 16.0.1.445

Большая доска почета


© SLO.ru Software Magazine | В прямом эфире с 2002-го года.
Условия использования.