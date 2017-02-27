avast! 17.2.3419

Вышла новая версия антивируса avast!.



Это обновление полностью посвящено исправлению ошибок:



Исправлена проблема работоспособности интерфейса после обновления программы;

Исправлены проблемы при работе в операционной системе Windows Vista после обновления;

Исправлена проблема с лицензией SecureLine после обновления;

Исправлен конфликт с программой COMODO Firewall;

исправлена проблема с установкой дополнения в 64-битную версию браузера Firefox;

Исправлены проблемы с открытием интерфейса программы после установки;

Исправлена проблема безопасности режима банкинга функции «Браузер SafeZone».

avast! — это популярный антивирус. Особенно привлекательна, окажется домашняя версия программы, которая, при наличии всех необходимых возможностей, распространяется абсолютно бесплатно. Стандартные возможности программы обеспечиваются стандартным же набором: антивирусное ядро, сканер, резидентная защита; система обновлений; карантин; модуль виртуализации (песочница); P2P/IM щита; интернет щит против атак из вне и червей.



avast! выпускается в 4-х версиях, имеющих одинаковое антивирусное ядро и различающиеся функциональностью. Версия Free Antivirus включает основной функционал и распространяется бесплатно. Версия avast! Pro Antivirus, дополнительно к функциональности бесплатной версии, включает модуль SafeZone для защиты банковских операций. Версия avast! Internet Security дополнительно включает фаервол и защиту от спама. Версия Premier является самым функционально насыщенным продуктом в линейке антивирусов avast! и, помимо основного функционала включает еще и функцию безвозвратного удаления файлов и расширенные функции обновления сторонних программ и удаленного доступа.



Если у пользователя уже установлен avast!, то он обновиться самостоятельно.



| Скачать avast! Free Antivirus (270 Мб, Бесплатно)

| Скачать avast! Pro Antivirus (270 Мб, Пробная версия)

| Скачать avast! Internet Security (278 Мб, Пробная версия)

| Скачать avast! Premier (278 Мб, Пробная версия)







