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COMODO Internet Security

12.0.0.6818

Скачать едва ли не единственный бесплатный антивирусный комплекс

Скачать COMODO Internet Security

COMODO Internet Security — это чуть ли не единственный бесплатный полнофункциональный пакет антивирусных программ. Не смотря на полную бесплатность, программа предоставляет полный функционал, схожий с платными аналогами конкурентов. В состав программы входит антивирус, фаервол, проактивная защита и песочница, что в купе позволяет уберечься от вирусов, хакерских атак, троянов, шпионов, руткитов и даже еще неизвестных угроз. Также в состав программы включен веб-браузер Comodo Dragon (браузер на основе Chromium с повышенной безопасностью и приватностью). COMODO Internet Security включает множество самых разнообразных режимов работы, массу всевозможных настроек и при этом вполне понятен и удобен. Программа считается весьма достойным решением для защиты компьютера и, по мнению пользователей и экспертов, не уступает платным антивирусным решениям.

Также, кроме полной версии, отдельно, распространяются антивирус (COMODO Antivirus) и фаервол (COMODO Firewall), однако размер их дистрибутивов полностью идентичен размеру полной версии COMODO Internet Security. Пользователю нуждающемуся только в антивирусе или фаерволе требуется просто отключить ненужные компоненты в ходе установки программы.

Что нового в COMODO Internet Security 12.0.0.6818:

Исправлено несколько ошибок.

Читайте новость: COMODO Internet Security 11 — значительная смена номера и лишь внутренние улучшения.

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ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 23.04.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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