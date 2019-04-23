COMODO Internet Security — это чуть ли не единственный бесплатный полнофункциональный пакет антивирусных программ. Не смотря на полную бесплатность, программа предоставляет полный функционал, схожий с платными аналогами конкурентов. В состав программы входит антивирус, фаервол, проактивная защита и песочница, что в купе позволяет уберечься от вирусов, хакерских атак, троянов, шпионов, руткитов и даже еще неизвестных угроз. Также в состав программы включен веб-браузер Comodo Dragon (браузер на основе Chromium с повышенной безопасностью и приватностью). COMODO Internet Security включает множество самых разнообразных режимов работы, массу всевозможных настроек и при этом вполне понятен и удобен. Программа считается весьма достойным решением для защиты компьютера и, по мнению пользователей и экспертов, не уступает платным антивирусным решениям.

Также, кроме полной версии, отдельно, распространяются антивирус (COMODO Antivirus) и фаервол (COMODO Firewall), однако размер их дистрибутивов полностью идентичен размеру полной версии COMODO Internet Security. Пользователю нуждающемуся только в антивирусе или фаерволе требуется просто отключить ненужные компоненты в ходе установки программы.