Vivaldi 1.7

Вышла новая версия браузера Vivaldi.



Как обычно, новая версия Vivaldi включает массу интересных улучшений. Посмотрите:



Значительно улучшены функции создания скриншотов экрана. Создавать снимки экрана можно было и раньше, но функция была сильно ограничена и работала только внутри инструмента «Заметки». Теперь же это полноценный инструмент, который может создать скриншот как определенной области, так и всей страницы (даже той области, которая находится вне видимости). Для удобства, в нижней панели браузера заведена специальная иконка, которая вызывает функцию и предлагает выбрать режим съемки. Из особенностей можно отметить возможность захвата не только страницы, но и элементов интерфейса браузера, а также способность копировать скриншот в буфер обмена или сразу на диск. А еще с функцией можно работать даже жестами мыши;

Добавлена возможность выключения звука на всех вкладках. Раньше отключить звук можно было только на определенной вкладке. Если же открытых вкладок было много, то не всегда понятно откуда раздается звук, что могло стать проблемой. А теперь все прекрасно. Функция работает как через меню «команды», так и через горячие клавиши или жесты мышью;

В адресную строку добавлен индикатор, который сигнализирует о незащищенном соединении (не HTTPS) на страницах, которые запрашивают авторизационные данные;

Добавлена возможность подстановки доменной зоны к набираемому адресу. Пользователь может ввести адрес slo и с помощью сочетания клавиш Ctrl+Enter добавить к нему домен ru. Определить доменную зону можно самостоятельно в настройках браузера;

Добавлена возможность всегда загружать закрепленные вкладки. То есть, если включить новую настройку, то закрепленные вкладки будут загружаться даже если активна опция отложенной загрузки;

На главную панель добавлена кнопка для скрытия иконок расширений;

Исправлено множество ошибок и мелких недоработок.

Vivaldi — это новый Chromium-браузер от разработчиков старой версии браузера Opera (до версии 15). Компания Vivaldi Technologies, которая занимается разработкой новинки, по большей части состоит из бывших сотрудников Opera Software и возглавляется Йоном Течнером, который стоял у истоков разработки старой Оперы и развивал браузер не протяжении многих и многих лет. Цель проекта — создание современного, быстрого и удобного браузера, но в духе Opera 12.



Самое важное то, что новый браузер развивается в соответствии с пожеланиями пользователей. И это не общие слова, а прямые факты: разработчик очень активно взаимодействует с пользователями и строит программу на основе обратной связи. В этом весь смысл Vivaldi — сделать браузер, максимально отвечающий потребностям пользователей. В общем, отличительная особенность нового браузера заключается в наборе уже интегрированных дополнительных функций, которые дадут нужные возможности то что называется «из коробки».



Пользователи, которые еще не познакомились с браузером Vivaldi могут это узнать подробности на странице программы.



| Скачать Vivaldi для Windows (32-бит) (38.5 Мб, Бесплатно)

| Скачать Vivaldi для Windows (64-бит) (44.5 Мб, Бесплатно)

| Скачать Vivaldi для GNU/Linux (45 Мб, Бесплатно)







