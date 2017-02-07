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Новости » 

Opera 43

Opera 43 07.02.17

Вышла новая версия браузера Opera.

В этой версии разработчики снова поработали над скорость работы браузера. На сей раз представлены мгновенная загрузка страниц и PGO.

Мгновенная загрузка страниц, это новый механизм, который начинает загрузку страницы сайта во время набора адреса. То есть, Opera пытается предсказать полный адрес страницы, к которой собрался обратиться пользователь и загружает страницу в фоновом режиме, еще до ввода полного адреса. Технология умная и обучаемая, со временем, на основе истории посещения сайтов, учится работать лучше. Это работает не только с сайтами, но и со страницей результатов поиска, в случае ввода поискового запроса.

Вторым улучшением является поддержка технологии PGO (Profile Guided Optimization). Это специальный компонент из состава среды разработки Microsoft Visual Studio, который используется при разработке программ и позволяет оптимизировать их производительность. Достигается это за счет оптимизации работы часто используемых функций и небольшого ущемления редко используемых. Дело тут в том, что за оптимизацию приходится расплачиваться размером программы, который от этого может сильно возрасти (в нашем случае, дистрибутив вырос на 3 Мб). Потому и приходится соблюдать баланс между более и менее важными функциями программы. В общем, благодаря работе с PGO, разработчикам удалось повысить скорость работы ряда важных функций Windows-версии браузера.

Еще в этой версии реализована возможность копирования текста ссылки, без адреса (такая возможность была в классической Opera 12). Если нажать на ссылку и зажать левую кнопку мыши, то вертикальное перетаскивание копирует ее адрес (как всегда), а горизонтальное теперь позволяет скопировать текст.

Opera — это новый Chromium-браузер от компании Opera Software. Некоторое время назад, Opera отказалась от своего классического браузера и теперь разрабатывает новый браузер на основе проекта Chromium компании Google. Новая Opera имеет полностью новый интерфейс, который стал намного проще. Выглядит и, в основном, функционирует как классический Chromium с набором изменений, типа плашки «Opera» для доступа к меню дополнительных функций. Отличительной особенностью Opera является особенный подход к разработке интерфейсов меню и страниц с которыми взаимодействует пользователь.

В составе браузера есть множество интересных возможностей и ряд уникальных функций: собственный блокировщик рекламы, VPN и технология сбережения электроэнергии — очень неплохой набор оригинальных функций, который может привлечь пользователей.

Для загрузки доступная только Windows-версия, а версия для операционной системы GNU/Linux не обновилась.

| Скачать Opera для Windows (32-бит) (44 Мб, Бесплатно)
| Скачать Opera для Windows (64-бит) (50.5 Мб, Бесплатно)
| Скачать Opera для GNU/Linux (45 Мб, Бесплатно)


Opera Opera Opera Opera Opera Opera


Комментарии 1

agnostiks
Комментариев: 64 		07/02/17 в 15:28
Неплохо. Надеюсь Китайцы продолжат развитие, а то доля Оперы упала до оч. низкого уровня.



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