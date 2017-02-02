HWiNFO 5.44

Вышла новая версия программы HWiNFO.



В новой версии:



Добавлена поддержка видеокарт производства NVIDIA: Quadro P400, P600, P1000, P3000, P4000, P5000, Quadro GP100 и Tesla P6;

Добавлена поддержка мониторинга состояния NXZT Kraken X52;

Исправлена отчетность о поддержке ECC для модулей памяти DDR4;

Добавлена поддержка мониторинга ITE IT8915FN;

Добавлена предварительная поддержка Intel Cannon Lake;

Расширен мониторинг датчиков материнских плат ASUS 200;

Расширен мониторинг датчиков некоторых материнских плат ASRock 100 и 200;

Исправлены проблемы с отчетностью о скорости вращения вентиляторов на AMD GPU, в случаях, когда вентилятор бездействует;

Исправлены проблемы с поддержкой процессоров от AMD.

HWiNFO - это бесплатная программа предоставляющая полную информацию о компьютере и комплектующих из которых он состоит. HWiNFO поддерживает все популярное железо и дает подробную информацию по каждому компоненту. Интерфейс программы построен в классическом для такого типа программ стиле, он удобен, информативен и с ним приятно иметь дело. В отличии от некоторых других программа подобного толка, HWiNFO дает информацию только о железной составляющей системы и не работает с софтом и драйверами. Программа регулярно обновляется добавляя поддержку новейшего железа.



В HWiNFO есть модуль показывающий текущее состояние основных компонентов компьютера. Информация получаемая с внутренних сенсоров обновляется в реальном времени. Этот модуль может быть запущен отдельно от основной программы и может служить для мониторинга состояния системы.



HWiNFO, конечно же, значительно уступает в функциональном плане другой популярной информационно-диагностической утилите AIDA64, но ее функционала вполне достаточно рядовому пользователю, а то что HWiNFO распространяется абсолютно бесплатно окажется еще одним доводом в ее пользу.



| Скачать HWiNFO (32 бит) (2.5 Мб, Бесплатно)

| Скачать HWiNFO (64 бит) (2.6 Мб, Бесплатно)







