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Новости » 

HWiNFO 5.44

HWiNFO 5.44 02.02.17

Вышла новая версия программы HWiNFO.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка видеокарт производства NVIDIA: Quadro P400, P600, P1000, P3000, P4000, P5000, Quadro GP100 и Tesla P6;
  • Добавлена поддержка мониторинга состояния NXZT Kraken X52;
  • Исправлена отчетность о поддержке ECC для модулей памяти DDR4;
  • Добавлена поддержка мониторинга ITE IT8915FN;
  • Добавлена предварительная поддержка Intel Cannon Lake;
  • Расширен мониторинг датчиков материнских плат ASUS 200;
  • Расширен мониторинг датчиков некоторых материнских плат ASRock 100 и 200;
  • Исправлены проблемы с отчетностью о скорости вращения вентиляторов на AMD GPU, в случаях, когда вентилятор бездействует;
  • Исправлены проблемы с поддержкой процессоров от AMD.

HWiNFO - это бесплатная программа предоставляющая полную информацию о компьютере и комплектующих из которых он состоит. HWiNFO поддерживает все популярное железо и дает подробную информацию по каждому компоненту. Интерфейс программы построен в классическом для такого типа программ стиле, он удобен, информативен и с ним приятно иметь дело. В отличии от некоторых других программа подобного толка, HWiNFO дает информацию только о железной составляющей системы и не работает с софтом и драйверами. Программа регулярно обновляется добавляя поддержку новейшего железа.

В HWiNFO есть модуль показывающий текущее состояние основных компонентов компьютера. Информация получаемая с внутренних сенсоров обновляется в реальном времени. Этот модуль может быть запущен отдельно от основной программы и может служить для мониторинга состояния системы.

HWiNFO, конечно же, значительно уступает в функциональном плане другой популярной информационно-диагностической утилите AIDA64, но ее функционала вполне достаточно рядовому пользователю, а то что HWiNFO распространяется абсолютно бесплатно окажется еще одним доводом в ее пользу.

| Скачать HWiNFO (32 бит) (2.5 Мб, Бесплатно)
| Скачать HWiNFO (64 бит) (2.6 Мб, Бесплатно)


HWiNFO HWiNFO HWiNFO


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