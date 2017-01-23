           Новости   -   Каталог программ    
Новости
  Все новости
  Архив новостей

Каталог программ
  Все категории
  Интернет
  Антивирусы
  Видео и Аудио
  Система и файлы
  CD/DVD
  Графика
  Офис и текст
  Железо

Новости:
Firefox 51
Telegram 1.0.2
360 Total Security 9.0.0.1115
CCleaner 5.26
K-Lite Codec Pack 12.8.0
Opera Neon (Test)
AVG 2017 		Обновления в файлах:
openCanvas 6.2.0.2
Dolphin 5.0
Andy 46.8.327
WhatsApp 0.2.1061
MxNitro 1.1.1.800
WebSite-Watcher 2016 16.1
Dropbox 4.4.29 		Важное за месяц:
Firefox 50
Skype 7.30
TeamViewer 12 Beta
FastStone Image Viewer 6.0
Maxthon 5
AIDA64 5.80
Telegram 0.10.19

Яндекс.Браузер
Скачайте новую версию браузера от Яндекса!

Новости » 

Firefox 51

Firefox 51 23.01.17

На FTP-сайте разработчика опубликована финальная версия браузера Firefox 51.

В этой версии:

  • Добавлена поддержка воспроизведения в браузере аудио-формата FLAC;
  • В адресную строку добавлен индикатор (перечеркнутый замок), указывающий на то, что страница авторизации работает по незащищенному соединению;
  • Добавлена поддержка WebGL 2;
  • Добавлено две новых локализации: грузинская и кабильская;
  • Удалена белорусская локализация;
  • Добавлена возможность сохранения паролей без необходимости отправки данных формы;
  • Повышена производительность воспроизведения видео на компьютерах без аппаратного ускорения. В частности снижена нагрузка на процессор и улучшено воспроизведение в полноэкранном режиме;
  • В адресною строку добавлен индикатор, указывающий масштаб страницы, если он отличен от 100%;
  • В окно уведомления о сохранении авторизационных данных добавлена опция для просмотра сохраняемого пароля;
  • Теперь для отрисовки двухмерного содержания используется, в том числе, и библиотека Skia;
  • Исправлены ошибки.

Firefox 51 — это замечательный браузер от сообщества Mozilla. Firefox имеет открытый исходный код и создается огромным сообществом разработчиков, что в итоге и дает программе значительное преимущество перед прочими браузерами, потому что идеи свободного веба — это правильно и эффективно. Firefox разрабатывается исключительно собственными силами и, если большинство современных браузеров используют сторонние разработки, то Firefox имеет собственный код, который ни в чем не уступает конкурентам.

Высокая скорость работы, поддержка всех необходимых технологий, стабильность работы, безопасность, расширяемость за счет дополнительных модулей и целый ряд дополнительных функций. Значительным преимуществом Firefox является мощнейшая система расширений, благодаря которым можно значительно повысить функционал браузера, добавив множество самых разнообразных возможностей (между прочем, именно Firefox явился первым браузером, который поддерживал расширение функциональности за счет дополнительных модулей). Также стоит отметить, что в Firefox предусмотрен широкий набор инструментов для веб-разработчиков.

| Скачать Firefox для Windows (32 бит) (41.4 Мб, Бесплатно/MPL)
| Скачать Firefox для Windows (64 бит) (41.4 Мб, Бесплатно/MPL)
| Скачать Firefox для GNU/Linux (32 бит) (48.9 Мб, Бесплатно/MPL)
| Скачать Firefox для GNU/Linux (64 бит) (48.9 Мб, Бесплатно/MPL)


Скриншот Firefox 1 Скриншот Firefox 2 Скриншот Firefox 3 Скриншот Firefox 4


Комментарии 1

agnostiks
Комментариев: 63 		23/01/17 в 21:21
Неплохие улучшения любимого браузера.



Для комментариев нужна учетная запись: Регистрация или Вход
 Каталог программ
Интернет
Браузеры   Дополнения браузеров   Общение   Загрузка файлов   Торрент   Почта   RSS и новости   FTP/SSH/Сеть


Безопасность
Антивирусы   Фаерволы


Аудио и видео
Видеоплееры   Аудиоплееры   Кодеки   Аудио-инструменты   Видео-инструменты


Файлы и диски
Архиваторы   Файловые менеджеры   Восстановление файлов   Бэкап   Запись дисков и образы


Система
Оптимизация и очистка   Дефрагментация   Интерфейс   Железо   Системные дополнения    Виртуализация и эмуляция


Графика
Просмотр и ретушь   Редакторы


Офис и текст
Офис   Текстовые редакторы   PDF   Органайзеры


 Доска почета

Firefox Firefox
Версия: 49.0.1
Google Chrome Google Chrome
Версия: 54
Яндекс.Браузер Яндекс.Браузер
Версия: 16.9
Opera Opera
Версия: 40
Adobe Flash Player Adobe Flash Player
Версия: 21.0.0.242
Skype Skype
Версия: 7.28
uTorrent uTorrent
Версия: 3.4.9
AIMP AIMP
Версия: 4.11 (1839)
Media Player Classic Media Player Classic
Версия: 1.7.10
K-Lite Codec Pack K-Lite Codec Pack
Версия: 12.5.5
CCleaner CCleaner
Версия: 5.22
WinRAR WinRAR
Версия: 5.31
Касперский Касперский
Версия: 16.0.1.445

Большая доска почета


© SLO.ru Software Magazine | В прямом эфире с 2002-го года.
Условия использования.