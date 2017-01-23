Firefox 51

На FTP-сайте разработчика опубликована финальная версия браузера Firefox 51.



В этой версии:



Добавлена поддержка воспроизведения в браузере аудио-формата FLAC;

В адресную строку добавлен индикатор (перечеркнутый замок), указывающий на то, что страница авторизации работает по незащищенному соединению;

Добавлена поддержка WebGL 2;

Добавлено две новых локализации: грузинская и кабильская;

Удалена белорусская локализация;

Добавлена возможность сохранения паролей без необходимости отправки данных формы;

Повышена производительность воспроизведения видео на компьютерах без аппаратного ускорения. В частности снижена нагрузка на процессор и улучшено воспроизведение в полноэкранном режиме;

В адресною строку добавлен индикатор, указывающий масштаб страницы, если он отличен от 100%;

В окно уведомления о сохранении авторизационных данных добавлена опция для просмотра сохраняемого пароля;

Теперь для отрисовки двухмерного содержания используется, в том числе, и библиотека Skia;

Исправлены ошибки.

Firefox 51 — это замечательный браузер от сообщества Mozilla. Firefox имеет открытый исходный код и создается огромным сообществом разработчиков, что в итоге и дает программе значительное преимущество перед прочими браузерами, потому что идеи свободного веба — это правильно и эффективно. Firefox разрабатывается исключительно собственными силами и, если большинство современных браузеров используют сторонние разработки, то Firefox имеет собственный код, который ни в чем не уступает конкурентам.



Высокая скорость работы, поддержка всех необходимых технологий, стабильность работы, безопасность, расширяемость за счет дополнительных модулей и целый ряд дополнительных функций. Значительным преимуществом Firefox является мощнейшая система расширений, благодаря которым можно значительно повысить функционал браузера, добавив множество самых разнообразных возможностей (между прочем, именно Firefox явился первым браузером, который поддерживал расширение функциональности за счет дополнительных модулей). Также стоит отметить, что в Firefox предусмотрен широкий набор инструментов для веб-разработчиков.



| Скачать Firefox для Windows (32 бит) (41.4 Мб, Бесплатно/MPL)

| Скачать Firefox для Windows (64 бит) (41.4 Мб, Бесплатно/MPL)

| Скачать Firefox для GNU/Linux (32 бит) (48.9 Мб, Бесплатно/MPL)

| Скачать Firefox для GNU/Linux (64 бит) (48.9 Мб, Бесплатно/MPL)







