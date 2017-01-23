Telegram 1.0.2

Вышло обновление для Windows-версии мессенджера Telegram.



Это небольшое обновление с парой изменений:



Добавлен компактный режим списка чатов. В этом режиме отображаются только аватары собеседников. Активируется путем простого перетаскивания границы области списка чатов;

Исправлена проблема с перетаскиванием графических изображений из Firefox в Telegram;

Произведены незначительные улучшения и исправлены ошибки.

Telegram - это новая система мгновенного обмена сообщениями с полным набором нужных функций. Программа, в первую очередь, является альтернативой таким системам, как WhatsApp и Viber, а также более традиционным, типа ICQ и различным вариантам реализации Jabber. Telegram - функциональный, мультиплатформенный, защищенный и полностью бесплатный. Важно, что проект открыт для сторонних разработчиков, а это значит, что он перспективный и, как следствие открытости — честный в отношениях с пользователем (отмечу, что открыты клиенты, а серверная часть — проприетарна). Полное отсутствие рекламы и платной подписки — еще один плюс проекта.



Сразу нужно сообщить, что в качестве учетной записи используется номер GSM-телефона, через который и происходит авторизация. Очень хорошо, что клиент для Telegram есть для всех востребованных платформ: Windows, GNU/Linux, Mac OS, мобильные Android/iOS/Windows Phone, а также, что крайне важно, полнофункциональный веб-клиент — все это обеспечивает доступ к чату с любых устройств с максимальным удобством. Вся переписка хранится в облаке, а значит проблемы синхронизации чатов нет.



Поддерживается обычный текстовый чат один-на-один; групповой чат на много-много человек; система каналов (на всякий случай, создал канал SLO.ru - печатайте сообщения); передача документов, графических изображений, аудио и видео файлов, голосовых сообщений. Сам чат простой и удобный, с поддержкой смайликов. В сервисе много внимания уделено безопасности: шифрование всей переписки, защищенный протокол передачи данных, а также функция удаления сообщений после определенного промежутка времени или вручную. Еще там есть много интересных вещей, типа умных ботов, которые дают различную информацию и доступ к сервисам и различные игры.



| Скачать Telegram для Windows (15.7 Мб, Бесплатно/GPL)

| Скачать Telegram для Windows (Portable-версия) (17.7 Мб, Бесплатно/GPL)

| Скачать Telegram для всех остальных платформ (15 Мб, Бесплатно/GPL)

| Канал SLO.ru в Telegram







