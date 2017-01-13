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AVG 2017

AVG 2017 13.01.17

Выпущены финальные версии антивирусной линейки AVG 2017.

Недавно, компания разработчик AVG был приобретен конкретном, компанией Avast Software (которому теперь принадлежит 2 самых популярных бесплатных антивируса). Вот это первое крупное обновление AVG под новым руководством.

В этой версии:

  • Новый интерфейс;
  • Улучшено обнаружение угроз различного типа;
  • Новый режим сканирования компьютера в один клик;
  • Добавлены новые режимы сканирования: проверка USB/DVD и сканирование во время загрузки операционной системы;
  • Реализован новый пассивный режим, в котором деактивирована защита в реальном времени и в котором AVG не конфликтует с другими антивирусами, что позволяет использовать его как второй антивирус;
  • Улучшен инструмент шифрования, который теперь позволяет еще проще шифровать и скрывать важные файлы;
  • Добавлена функция использования DNS-серверов компании для улучшения безопасности при посещении сайтов.

AVG является одним из самых популярных антивирусных решений. По статистическим данным крупных каталогов программного обеспечения, программа считается одним из самых скачиваемых антивирусов в мире и делит пальму первенства с антивирусом avast!. Сами же разработчики с гордостью заявляют, что у их продукта 100 миллионов пользователей по всему миру. Особенной популярностью пользуется базовая версия программы, которая распространяется абсолютно бесплатно. С недавних же пор, разработчик был куплен конкурентом, компанией avast!, который теперь и принадлежат 2 самых популярных бесплатных антивируса.

AVG имеет удобный и простой интерфейс, постоянно обновляется, включает все необходимые функции и способен уберечь от всего спектра угроз безопасности компьютера. Программа защищает пользователя от вирусов, троянов, шпионских программ, спама, руткитов, хакерских атак, краже личных данных и тому подобных бед. Среди дополнительных модулей AVG можно выделить функцию для очистки системы от мусора (очистка реестра, удаление ненужных файлов и т. п.), а также ускоритель, максимизирующий скорость подключения к интернету.

Скачать AVG можно в 3-х версиях: версия AVG Anti-Virus Free (бесплатная) включает антивирус, антируткит и несколько сопутствующих утилит, версия AVG Anti-Virus (платная) дополнительно включает техническую поддержку и несколько дополнительных удобств, а версия AVG Internet Secuirty (платная) также содержит фаервол и антиспам.

| Скачать AVG Anti-Virus Free (3.3 Мб, Бесплатно)
| Скачать AVG Anti-Virus (3.2 Мб, Пробная версия)
| Скачать AVG Internet Security (3.2 Мб, Пробная версия)


AVG AVG AVG AVG AVG AVG AVG AVG


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