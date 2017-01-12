Telegram 1.0

Вышло крупное обновление для Windows-версии мессенджера Telegram.



Вот какие нововведения есть в этой версии:



Доступна Portable-сборка десктопной Windows-версии Telegram;

Обновлено оформление интерфейса. Переработано оформление окон, прочих элементов, а также улучшена анимация действий, которая, кстати говоря, добавлена повсюду. Все это выглядит в стиле Material Design компании Google и смотрится лучше чем прежде. Не верьте на слово — посмотрите на скриншоты;

Добавлена поддержка тем оформления интерфейса. Их можно раздобыть через @TelegramThemes (набрать в поиске). Также пользователи могут создавать собственные темы. Инструментарий будет доступен позже;

Реализована возможность удалять свои сообщения для всех. Раньше удаленное сообщение пропадало только у самого пользователя, а у собеседников оно оставалось истории. Теперь оно пропадет отовсюду. Это работает и в обычных, и в групповых чатах;

Добавлена функция прикреплять чаты к верху списка. Теперь удобнее отслеживать важные беседы;

В профиль собеседника добавлена информация о группах, которыми вы делились;

Исправлены ошибки.

В общем и целом, Telegram стал еще лучше и, наверное, сейчас это оптимальный мультиплатформенный мессенджер с самым удобным десктопным клиентом.



Telegram - это новая система мгновенного обмена сообщениями с полным набором нужных функций. Программа, в первую очередь, является альтернативой таким системам, как WhatsApp и Viber, а также более традиционным, типа ICQ и различным вариантам реализации Jabber. Telegram - функциональный, мультиплатформенный, защищенный и полностью бесплатный. Важно, что проект открыт для сторонних разработчиков, а это значит, что он перспективный и, как следствие открытости — честный в отношениях с пользователем (отмечу, что открыты клиенты, а серверная часть — проприетарна). Полное отсутствие рекламы и платной подписки — еще один плюс проекта.



Сразу нужно сообщить, что в качестве учетной записи используется номер GSM-телефона, через который и происходит авторизация. Очень хорошо, что клиент для Telegram есть для всех востребованных платформ: Windows, GNU/Linux, Mac OS, мобильные Android/iOS/Windows Phone, а также, что крайне важно, полнофункциональный веб-клиент — все это обеспечивает доступ к чату с любых устройств с максимальным удобством. Вся переписка хранится в облаке, а значит проблемы синхронизации чатов нет.



Поддерживается обычный текстовый чат один-на-один; групповой чат на много-много человек; система каналов (на всякий случай, создал канал SLO.ru - печатайте сообщения); передача документов, графических изображений, аудио и видео файлов, голосовых сообщений. Сам чат простой и удобный, с поддержкой смайликов. В сервисе много внимания уделено безопасности: шифрование всей переписки, защищенный протокол передачи данных, а также функция удаления сообщений после определенного промежутка времени или вручную. Еще там есть много интересных вещей, типа умных ботов, которые дают различную информацию и доступ к сервисам и различные игры.



| Скачать Telegram для Windows (15.7 Мб, Бесплатно/GPL)

| Скачать Telegram для Windows (Portable-версия) (17.7 Мб, Бесплатно/GPL)

| Скачать Telegram для всех остальных платформ (15 Мб, Бесплатно/GPL)

| Канал SLO.ru в Telegram







