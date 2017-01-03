Emsisoft Internet Security 12.2

Выпущены новые версии антивирусов Emsisoft Internet Security и Emsisoft Anti-Malware.



В этом обновлении



В окно исключений добавлена возможность добавления переменных сред;

Добавлена валидация по почте при заявке о ложном срабатывании;

Добавлены настройки тайм-аута для режима администратора;

Произведены мелкие улучшения интерфейса;

В главное окно программы добавлен индикатор информирующий о приостановленной пользователем защите;

Снижено потребление ресурсов процессора во время обновления программы;

В модуле анализа поведения скорректирована обработка исключений для приложений, которые запускаются после добавления исключения;

Улучшена процедура повторного сканирования объектов в карантине;

Путь для обновлений изменен на ProgramData\Emsisoft\updates;

Улучшена предустановочная проверка на совместимость с продуктами от Касперского и AVG;

Исправлены ошибки.

Emsisoft Internet Security 12 — это антивирусное решение, способное защитить от широкого спектра угроз. Программа стремительно набирает популярность и, в последнее время, все чаще получает награды уважаемых экспертов, а также признание рядовых пользователей. В некоторых тестированиях, программе удается достичь фантастических результатов, что благотворно сказывается на дальнейшей популяризации этого продукта.



Emsisoft Internet Security 12 способна как сканировать систему на наличие вирусов, так и защищать, самостоятельно проверяя все что только возможно в реальном времени. Включает полный спектр механизмов защиты от полного спектра угроз. Также необходимо упомянуть тот факт, что Emsisoft Anti-Malware включает целых 2 ядра сканирования (собственное и от BitDefender), что оставляет вирусам еще меньше шансов на успех.



Существует 2-е версии: Emsisoft Anti-Malware включает функции антивирусной защиты, веб-защиту и контроль программ, а версия Emsisoft Internet Security включает еще и функции фаервола (используется механизм от Online Armor). Программа частично платная. 30-ти дневная пробная версия включает полный функционал, а по истечении тестового периода превращается в бесплатную версию, которая умеет сканировать компьютер и лечить обнаруженные вирусы. Ее можно расширить, купив лицензию, и тогда она будет включать функции защиты в реальном времени, веб-защиту и контроль программ.



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