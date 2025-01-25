Антивирус Касперского — это популярное антивирусное решение способное уберечь от широкого спектра угроз безопасности компьютера. Проще говоря, это программа для того, что-бы на компьютере не водились вирусы. На протяжении многих лет, программа занимает лидирующие позиции среди антивирусных решений, как по популярности, так и по результатам независимых тестирований.

Антивирус Касперского способен уберечь от всех типов локальных и сетевых угроз, предотвратив заражение или вмешательство или вылечить уже зараженный компьютер. Антивирус включает широчайший набор функций: защита в реальном времени от всех типов угроз, сканирование компьютера, лечение зараженного компьютера, защита от еще неизвестных угроз на основе их поведения, контроль и ограничение работы приложений, система самозащиты антивируса, регулярное обновление антивирусной базы. Также имеется целый рад особых режимов, в которых Антивирус Касперского особо бдительно следит за событиями в системе и позволяет уберечься от возможного заражения, насколько это возможно.

Скачать Антивирус Касперского можно в 4-х вариантах. Kaspersky Security Cloud — это сокращенная версия, которая распространяется абсолютно бесплатно, но может уберечь только от вредоносных программ и плохих сайтов. Kaspersky Anti-Virus — это базовая версия, которая способна уберечь от основных угроз и умеет проверять файлы, сайты, почту и IM. Версия Kaspersky Internet Security более функциональна и включает полный спектр средств для защиты системы и дополнительно, к функциональности базовой версии, включает защиту от хакерских атак (фаервол), контроль работы программ, защиту от спама, блокировку рекламы и родительский контроль (блокировка плохих сайтов). Kaspersky Total Security, вдобавок к функционалу младших версий, включает защиту паролей, функцию защиты детей и резервное копирование важных данных. Посмотрите наглядную таблицу сравнения версий.

В общем, этому замечательному антивирусу можно смело доверить заботу о безопасности компьютера, потому что это качественный антивирус, который проверен временем.