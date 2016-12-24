HWiNFO 5.42

Добавлена предварительная поддержка Intel Knights Mill;
Добавлена отчетность о детальных данных об ошибках и предупреждениях SMART;
Добавлена предварительная поддержка AMD Polaris 12;
Расширен мониторинг датчиков материнской платы ASUS MAXIMUS IX;
Расширен мониторинг датчиков ASUS PRIME Z270 и TUF Z270;
Расширен мониторинг датчиков ASUS X99-E-10G WS;
Расширена предварительная поддержка мониторинга датчиков материнских плат ASRock 200-серии;
Улучшена нумерация дисков подключенных по NVM Express. В том числе удалены дубли дисков, которые могли появляться при тестировании некоторых компьютеров;
Изменена отчетность о неправильном подключении дисков по NVM Express;
Исправлены проблемы с достоверностью некоторых данных датчиков IPMI;
Исправлено исчезновение блоков датчиков в гаджете в случаях, когда средняя колонка скрыта;
Исправлена отчетность о температуре некоторых дисков;
Исправлена нумерация дисков через CSMI-SAS и Intel RST 15;
Исправлен мониторинг многих данных AMD Crimson ReLive 16.12.2 (и более новых);
Исправлены показания индикаторы здоровья диска для SSD от Samsung.
HWiNFO - это бесплатная программа предоставляющая полную информацию о компьютере и комплектующих из которых он состоит. HWiNFO поддерживает все популярное железо и дает подробную информацию по каждому компоненту. Интерфейс программы построен в классическом для такого типа программ стиле, он удобен, информативен и с ним приятно иметь дело. В отличии от некоторых других программа подобного толка, HWiNFO дает информацию только о железной составляющей системы и не работает с софтом и драйверами. Программа регулярно обновляется добавляя поддержку новейшего железа.
В HWiNFO есть модуль показывающий текущее состояние основных компонентов компьютера. Информация получаемая с внутренних сенсоров обновляется в реальном времени. Этот модуль может быть запущен отдельно от основной программы и может служить для мониторинга состояния системы.
HWiNFO, конечно же, значительно уступает в функциональном плане другой популярной информационно-диагностической утилите AIDA64, но ее функционала вполне достаточно рядовому пользователю, а то что HWiNFO распространяется абсолютно бесплатно окажется еще одним доводом в ее пользу.