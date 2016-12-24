           Новости   -   Каталог программ    
Новости
  Все новости
  Архив новостей

Каталог программ
  Все категории
  Интернет
  Антивирусы
  Видео и Аудио
  Система и файлы
  CD/DVD
  Графика
  Офис и текст
  Железо

Новости:
FastStone Image Viewer 6.1
COMODO Internet Security 10
Bandizip 5.1.7
HWiNFO 5.42
AIMP 4.12 (1877)
LibreOffice 5.2.4
Яндекс.Строка 1.8.21 		Обновления в файлах:
openCanvas 6.2.0.2
Dolphin 5.0
Andy 46.8.327
WhatsApp 0.2.1061
MxNitro 1.1.1.800
WebSite-Watcher 2016 16.1
Dropbox 4.4.29 		Важное за месяц:
Firefox 50
Skype 7.30
TeamViewer 12 Beta
FastStone Image Viewer 6.0
Maxthon 5
AIDA64 5.80
Telegram 0.10.19

Яндекс.Браузер
Скачайте новую версию браузера от Яндекса!

Новости » 

HWiNFO 5.42

HWiNFO 5.42 24.12.16

Вышла новая версия программы HWiNFO.

В новой версии:

  • Добавлена предварительная поддержка Intel Knights Mill;
  • Добавлена отчетность о детальных данных об ошибках и предупреждениях SMART;
  • Добавлена предварительная поддержка AMD Polaris 12;
  • Расширен мониторинг датчиков материнской платы ASUS MAXIMUS IX;
  • Расширен мониторинг датчиков ASUS PRIME Z270 и TUF Z270;
  • Расширен мониторинг датчиков ASUS X99-E-10G WS;
  • Расширена предварительная поддержка мониторинга датчиков материнских плат ASRock 200-серии;
  • Улучшена нумерация дисков подключенных по NVM Express. В том числе удалены дубли дисков, которые могли появляться при тестировании некоторых компьютеров;
  • Изменена отчетность о неправильном подключении дисков по NVM Express;
  • Исправлены проблемы с достоверностью некоторых данных датчиков IPMI;
  • Исправлено исчезновение блоков датчиков в гаджете в случаях, когда средняя колонка скрыта;
  • Исправлена отчетность о температуре некоторых дисков;
  • Исправлена нумерация дисков через CSMI-SAS и Intel RST 15;
  • Исправлен мониторинг многих данных AMD Crimson ReLive 16.12.2 (и более новых);
  • Исправлены показания индикаторы здоровья диска для SSD от Samsung.

HWiNFO - это бесплатная программа предоставляющая полную информацию о компьютере и комплектующих из которых он состоит. HWiNFO поддерживает все популярное железо и дает подробную информацию по каждому компоненту. Интерфейс программы построен в классическом для такого типа программ стиле, он удобен, информативен и с ним приятно иметь дело. В отличии от некоторых других программа подобного толка, HWiNFO дает информацию только о железной составляющей системы и не работает с софтом и драйверами. Программа регулярно обновляется добавляя поддержку новейшего железа.

В HWiNFO есть модуль показывающий текущее состояние основных компонентов компьютера. Информация получаемая с внутренних сенсоров обновляется в реальном времени. Этот модуль может быть запущен отдельно от основной программы и может служить для мониторинга состояния системы.

HWiNFO, конечно же, значительно уступает в функциональном плане другой популярной информационно-диагностической утилите AIDA64, но ее функционала вполне достаточно рядовому пользователю, а то что HWiNFO распространяется абсолютно бесплатно окажется еще одним доводом в ее пользу.

| Скачать HWiNFO (32 бит) (2.5 Мб, Бесплатно)
| Скачать HWiNFO (64 бит) (2.6 Мб, Бесплатно)


HWiNFO HWiNFO HWiNFO


Комментарии 0

Без комментариев. Прокомментируйте первым!


Для комментариев нужна учетная запись: Регистрация или Вход
 Каталог программ
Интернет
Браузеры   Дополнения браузеров   Общение   Загрузка файлов   Торрент   Почта   RSS и новости   FTP/SSH/Сеть


Безопасность
Антивирусы   Фаерволы


Аудио и видео
Видеоплееры   Аудиоплееры   Кодеки   Аудио-инструменты   Видео-инструменты


Файлы и диски
Архиваторы   Файловые менеджеры   Восстановление файлов   Бэкап   Запись дисков и образы


Система
Оптимизация и очистка   Дефрагментация   Интерфейс   Железо   Системные дополнения    Виртуализация и эмуляция


Графика
Просмотр и ретушь   Редакторы


Офис и текст
Офис   Текстовые редакторы   PDF   Органайзеры


 Доска почета

Firefox Firefox
Версия: 49.0.1
Google Chrome Google Chrome
Версия: 54
Яндекс.Браузер Яндекс.Браузер
Версия: 16.9
Opera Opera
Версия: 40
Adobe Flash Player Adobe Flash Player
Версия: 21.0.0.242
Skype Skype
Версия: 7.28
uTorrent uTorrent
Версия: 3.4.9
AIMP AIMP
Версия: 4.11 (1839)
Media Player Classic Media Player Classic
Версия: 1.7.10
K-Lite Codec Pack K-Lite Codec Pack
Версия: 12.5.5
CCleaner CCleaner
Версия: 5.22
WinRAR WinRAR
Версия: 5.31
Касперский Касперский
Версия: 16.0.1.445

Большая доска почета


© SLO.ru Software Magazine | В прямом эфире с 2002-го года.
Условия использования.