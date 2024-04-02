SLO.ru
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ СОФТДОСКА
Теперь ChatGPT доступен без регистрации02.04.2024

Теперь ChatGPT доступен без регистрации

Теперь популярнейший чат-бот ChatGPT доступен без регистрации. Любой пользователь сразу получает доступ к чату с ботом без каких бы то ни было дополнительных манипуляций.

Похоже компания OpenAI тем самым хочет привлечь к сервису аудиторию, которая не испытывает явной потребности в чат-боте и полениться проходить любую регистрацию, даже если это трехсекундная связка с аккаунтом Google или Microsoft. Новая аудитория важна для ChatGPT, так как чат-бот учиться на задачах, которые ставят пользователи.

Регистрация по-прежнему доступна. Зарегистрированный пользователь имеет доступ к предыдущим диалогам с чат-ботом, несколько незначительных настроек и, конечно, возможность перехода на платный ChatGPT версии 4, доступ к которому невозможен без учетной записи.

P.S. В России ChatGPT недоступен.

Обновление Telegram: режим InstantView в десктопном клиенте и набор функций для бизнеса

Обновление Telegram: режим InstantView в десктопном клиенте и набор функций для бизнеса

CrystalMark Retro 1.0.0 — новый тест системы от разработчиков CrystalDiskMark

CrystalMark Retro 1.0.0 — новый тест системы от разработчиков CrystalDiskMark

HWiNFO 8.00 — новая OSD-панель и упразднение поддержки Windows XP

HWiNFO 8.00 — новая OSD-панель и упразднение поддержки Windows XP

В Блокнот включат функцию проверки орфографии

В Блокнот включат функцию проверки орфографии

Firefox 124 — небольшое обновление популярного браузера

Firefox 124 — небольшое обновление популярного браузера

Proton Mail 1.0 — первая стабильная версия десктопного клиента Proton Mail

Proton Mail 1.0 — первая стабильная версия десктопного клиента Proton Mail

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Обновление Telegram: режим InstantView в десктопном клиенте и набор функций для бизнеса

CrystalMark Retro 1.0.0 — новый тест системы от разработчиков CrystalDiskMark

HWiNFO 8.00 — новая OSD-панель и упразднение поддержки Windows XP

В Блокнот включат функцию проверки орфографии

Firefox 124 — небольшое обновление популярного браузера

Proton Mail 1.0 — первая стабильная версия десктопного клиента Proton Mail

AIDA64 7.20 — темный режим интерфейса и поддержка нового железа

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Telegram

Telegram

Skype

Skype

qBittorrent

qBittorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer

BleachBit

BleachBit

Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys

HWiNFO

HWiNFO

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++