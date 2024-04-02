Теперь ChatGPT доступен без регистрации

Теперь популярнейший чат-бот ChatGPT доступен без регистрации. Любой пользователь сразу получает доступ к чату с ботом без каких бы то ни было дополнительных манипуляций.

Похоже компания OpenAI тем самым хочет привлечь к сервису аудиторию, которая не испытывает явной потребности в чат-боте и полениться проходить любую регистрацию, даже если это трехсекундная связка с аккаунтом Google или Microsoft. Новая аудитория важна для ChatGPT, так как чат-бот учиться на задачах, которые ставят пользователи.

Регистрация по-прежнему доступна. Зарегистрированный пользователь имеет доступ к предыдущим диалогам с чат-ботом, несколько незначительных настроек и, конечно, возможность перехода на платный ChatGPT версии 4, доступ к которому невозможен без учетной записи.

P.S. В России ChatGPT недоступен.