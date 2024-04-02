Обновление Telegram: режим InstantView в десктопном клиенте и набор функций для бизнеса

Выпущено заметное обновление десктопных и мобильных клиентов мессенджера Telegram.

Набор функций «Telegram для бизнеса» — главное нововведение этого обновления. Это набор особенностей, адресованных бизнесу который позволит создать более удобный и привлекательный для покупателя, канал сбыта товаров и услуг и наладить успешный товарооборот прямо в мессенджере.

В профиле можно указать часы работы, адрес и точку на карте.

Быстрые ответы - короткие команды с заготовленными сообщениями.

Собственный стикер и сообщение в новом (пустом) чате.

Приветственное сообщение, которое автоматически отправляется пользователю, впервые написавшему сообщение.

Собственное сообщение, когда «Нет на месте». Может выдаваться, к примеру, в нерабочее время.

Теги для чатов, чтобы удобно различат клиентов в большом списке.

Ссылки на чат, например, в виде кнопки.

Чат-боты.

Нововведения в Telegram для компьютера

В десктопном клиенте Telegram появился режим InstantView. Он был давно доступен в мобильных клиентах, а в десктопную версию включен лишь теперь. Это позволяет просматривать внешний контент прямо в Telegram. К примеру, это может быть статья на сайте, которая будет доступна прямо в окне мессенджера.

Ещё одной функцией, давно существовавшей в мобильной версии и теперь включенной в десктопный Telegram, является планировщик отложенной отправки сообщений. Пользователь может составить сообщение и установить будущую дату отправки, при наступлении которой оно будет отправлено.