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Обновление Telegram: режим InstantView в десктопном клиенте и набор функций для бизнеса02.04.2024

Обновление Telegram: режим InstantView в десктопном клиенте и набор функций для бизнеса

Выпущено заметное обновление десктопных и мобильных клиентов мессенджера Telegram.

Набор функций «Telegram для бизнеса» — главное нововведение этого обновления. Это набор особенностей, адресованных бизнесу который позволит создать более удобный и привлекательный для покупателя, канал сбыта товаров и услуг и наладить успешный товарооборот прямо в мессенджере.

  • В профиле можно указать часы работы, адрес и точку на карте.
  • Быстрые ответы - короткие команды с заготовленными сообщениями.
  • Собственный стикер и сообщение в новом (пустом) чате.
  • Приветственное сообщение, которое автоматически отправляется пользователю, впервые написавшему сообщение.
  • Собственное сообщение, когда «Нет на месте». Может выдаваться, к примеру, в нерабочее время.
  • Теги для чатов, чтобы удобно различат клиентов в большом списке.
  • Ссылки на чат, например, в виде кнопки.
  • Чат-боты.

Нововведения в Telegram для компьютера

В десктопном клиенте Telegram появился режим InstantView. Он был давно доступен в мобильных клиентах, а в десктопную версию включен лишь теперь. Это позволяет просматривать внешний контент прямо в Telegram. К примеру, это может быть статья на сайте, которая будет доступна прямо в окне мессенджера.

Ещё одной функцией, давно существовавшей в мобильной версии и теперь включенной в десктопный Telegram, является планировщик отложенной отправки сообщений. Пользователь может составить сообщение и установить будущую дату отправки, при наступлении которой оно будет отправлено.

Скачать Telegram для Windows 4.16.0

БесплатноРазмер: 20.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Telegram для Windows 4.16.0 (Portable)

БесплатноРазмер: 22.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Telegram для GNU/Linux 4.16.0 (64-бит)

БесплатноРазмер: 28.6 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Telegram для GNU/Linux 4.16.0 (32-бит)

БесплатноРазмер: 29.5 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Telegram для Android 10.10

БесплатноРазмер: 30 МбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать Telegram для iOS 10.10

БесплатноРазмер: 30 МбОС: iOSСтабильная версия

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