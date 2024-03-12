AIDA64 7.20 — темный режим интерфейса и поддержка нового железа

Компания FinalWire выпустила новую версию AIDA64 — популярнейшей программы для анализа, тестирования и мониторинга железа компьютеров с операционной системой Windows.

Это рядовое обновление, которое оптимизирует тесты под новые процессоры, улучшает совместимость с некоторым железом, а также включает поддержку новейших видеокарт. Заметным нововведением AIDA64 7.20 является темный режим оформления интерфейса. Три штуки: черная, серая и синяя. Поддерживается как ручное переключение, так и автоматическое соответствие темному режиму операционной системы. Переключение доступно через раздел настроек «Общие».

Темный режим интерфейса AIDA64

Что нового в AIDA64 7.20

Реализован темный режим интерфейса с тремя новыми темами: черной, серой и синей.

Расширен мониторинг датчиков видеокарт nVIDIA GeForce RTX 3000 и 4000.

Добавлена поддержка LCD-экранов Gskill WigiDash.

Добавлена поддержка датчиков устройств NZXT Kraken 2023 и Kraken Elite.

Добавлена подробная информация о nVIDIA GeForce RTX 4000 Super и AMD Radeon RX 7600 XT.

Добавлена поддержка новейшей графики: AMD Radeon Pro V620, Radeon Pro V620 MxGPU, Radeon RX 7600S, Radeon RX 7600 XT, Radeon RX 7700S; nVIDIA AX800, GeForce RTX 4000 Super Series, GeForce RTX 4090 D, L2, L20, RTX 500 Ada Generation, RTX 1000 Ada Generation, RTX 2000 Ada Generation, RTX 5880 Ada Generation.

Как и прежде, для свободной загрузки доступны пробные версии AIDA64 Extreme Edition (версия для дома) и Engineer Edition (версия для коммерческого использования), а версии Business Edition и Network Audit Edition (рассчитаны на администраторов) распространяются только по запросу у разработчика.