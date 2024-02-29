WinRAR 7.0 – поддержка словарей сжатия до 64 Гб и упразднение поддержки RAR4

Выпущена очередная новая версия популярнейшего архиватора WinRAR.

Это крупное, вполне стандартное обновление WinRAR, которое включает массу деловых улучшений. Значительно улучшена работа с крупными словарями сжатия, расширены некоторые ограничения, улучшены некоторые функции для повышения удобства работы.

Важно отметить, что WinRAR 7.0 упраздняет возможность создания архивов в устаревшем формате RAR 4 (сейчас используется RAR 5). Опции и ключи, специфичные для этого формата, удалены. Распаковка архивов в формате RAR 4 по-прежнему поддерживаются.

Интерфейс WinRAR

Что нового в WinRAR 7.0

Ниже перечислены ключевые изменения WinRAR 7.0. Это сокращенная версия списка изменений. Полная версия доступна на официальном сайте разработчика (на английском) или во входящем в состав дистрибутива программы файле списка изменений (на русском).