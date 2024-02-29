WinRAR 7.0 – поддержка словарей сжатия до 64 Гб и упразднение поддержки RAR4

Выпущена очередная новая версия популярнейшего архиватора WinRAR.
Это крупное, вполне стандартное обновление WinRAR, которое включает массу деловых улучшений. Значительно улучшена работа с крупными словарями сжатия, расширены некоторые ограничения, улучшены некоторые функции для повышения удобства работы.
Важно отметить, что WinRAR 7.0 упраздняет возможность создания архивов в устаревшем формате RAR 4 (сейчас используется RAR 5). Опции и ключи, специфичные для этого формата, удалены. Распаковка архивов в формате RAR 4 по-прежнему поддерживаются.
Что нового в WinRAR 7.0
Ниже перечислены ключевые изменения WinRAR 7.0. Это сокращенная версия списка изменений. Полная версия доступна на официальном сайте разработчика (на английском) или во входящем в состав дистрибутива программы файле списка изменений (на русском).
- Упразднена возможность создания архивов в формате RAR 4. Опции и ключи, специфичные для этого формата, удалены. Распаковка архивов в формате RAR 4 по-прежнему поддерживаются.
- Добавлена поддержка RAR-архивами словарей сжатия размером более 1 ГБ. В зависимости от объёма физически доступной памяти можно выбрать словарь до 64 ГБ. Для словарей, превышающих 4 ГБ, можно указывать размер, отличный от степени двойки. То есть можно использовать значения 5 ГБ или 22 ГБ, а не только 4, 8, 16, 32 и 64 ГБ. Архивы со словарями объёмом более 4 ГБ могут быть распакованы только с помощью WinRAR версии 7.0 или новее. Это позволит улучшить степень сжатия больших файлов с повторяющимися блоками, находящимися на значительном расстоянии друг от друга, например образов дисков виртуальных машин.
- Новый запрос на отмену или продолжение, если размер словаря в распаковываемом архиве RAR превышает параметр «Максимальный размер словаря для извлечения» в окне настроек программы на вкладке «Архивация». Это сделано для предотвращения неожиданного чрезмерного выделения памяти.
- В окно «Определить размеры словаря» настроек (вкладка «Архивация») включена возможность изменения размера словаря - в раскрывающемся списке предлагаются значения, связанные с полем «Размер словаря» в окне «Имя и параметры архива».
- При создании архивов RAR можно использовать альтернативный алгоритм поиска, оптимизированный для нахождения более длинных и удалённых друг от друга повторяющихся блоков данных. Это помогает улучшить степень, а иногда и скорость сжатия для избыточных данных, таких как большие текстовые файлы.
- Гораздо более медленный, но более исчерпывающий алгоритм поиска повторяющихся данных и алгоритма сжатия можно включить с помощью опции «Глубокий поиск повторяющихся данных» в окне «Дополнительные параметры сжатия», либо указав ключ -mcx в командной строке. Это может обеспечить дополнительный выигрыш при сжатии избыточных данных некоторых типов, но ценой значительного снижения скорости сжатия. Для эффективной реализации этого режима необходим поиск на большом расстоянии, поэтому опция «Глубокий поиск повторяющихся данных» активирует его автоматически.
- Максимальная длина пути увеличена с 2047 до 65 535 символов.
- Колонка «Атрибуты». Для включения нужно обратиться к настройкам «Список файлов» > «Колонки».
- Теперь встроенный «Тест быстродействия» показывает точное количество потоков. В окно теста добавлена информация о версиях WinRAR и Windows, процессоре и памяти.
- Опция «Удалять избыточные папки из пути извлечения» в настройках программы на вкладке «Пути» теперь применима также к командам извлечения, вызываемым из пользовательского интерфейса WinRAR, а также к группе архивов, распакованных в отдельные папки.
- Опция «Перенос по словам в комментарии» в группе параметров «Интерфейс» на вкладке «Общие» в настройках программы включает/отключает режим переноса по словам в окне комментария архива.
- Данные о размере словаря в окне с информацией об архиве теперь доступны для следующих архивов: bz2, lz, tar.bz2, tar.gz, tar.lz, tar.zst.