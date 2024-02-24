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FurMark 2.1.0 — первый финальный выпуск нового поколения популярного стресс-теста24.02.2024

FurMark 2.1.0 — первый финальный выпуск нового поколения популярного стресс-теста

Выпущена первая стабильная версия FurMark 2 — популярнейшего тресс-теста видеокарты.

FurMark 2 — экстремально интенсивный тест видеокарты. Многие годы используется самой широкой аудиторией для тестирования видеокарты и стал самым настоящим стандартом. FurMark представляет собой демо-сцену, при формировании которой производится тестирование. Сцена демонстрирует крутящийся круг с меховой структурой, за что был прозван пользователями волосатым бубликом. Стресс-тест производит экстремальную нагрузку, при которой измеряется производительность и устойчивость работы видеокарты.

FurMark 2 станет приемником FurMark 1, который был выпущен более 16 лет назад. Цель выпуска FurMark 2 — обновление в чем-то устаревшего предшественника, с заделом более эффективной разработки в будущем. Любопытные пользователи уже успели познакомиться с тестовыми версиями FurMark 2, которые были доступны еще в конце 2022 года. Теперь же разработчик выпустил финальную версию для самой широкой аудитории пользователей.

Интерфейс FurMark 2
Интерфейс FurMark 2

Ключевые отличия FurMark 2 от FurMark 1:

  • Обновленная демо-сцена — новый бублик и новый узел.
  • Поддержка OpenGL 3.2 и Vulkan 1.1. Если будут запросы от пользователей, то разработчик обещает добавить поддержку OpenGL 2.1 и OpenGL 3.0/3.1.
  • Совместимость с 64-битными версиями версия Windows и GNU/Linux.
  • Инструмент для работы из командной строки.
  • Доступна новая страница с результатами тестирования.

Разработчик отмечает, что классический FurmMark 1 также никуда не денется и будет поддерживаться регулярными обновлениями на протяжении еще нескольких лет.

Скачать FurMark 2.1.0.2 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 25 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать FurMark 2.1.0.2 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 25 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать FurMark 2.1.0.2 для Windows (64-бит) Portable

БесплатноРазмер: 25 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать FurMark 2.1.0.2 для Windows (32-бит) Portable

БесплатноРазмер: 25 МбОС: WindowsСтабильная версия

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