Brave 1.63 — обновление с поддержкой PDF и Google Docs встроенным чат-ботом

Выпущено заметное обновление браузера Brave.

Главной особенностью Brave 1.63 — включение во встроенный ИИ-помощник Leo поддержки PDF-документов и документов сервиса Google Docs. Теперь помощник Leo позволяет взаимодействовать с любыми PDF-файлами, а также документами и таблицами сервиса Google Docs.

До сих пор, проблема поддержки Google Docs заключалась в структуре сервиса — целом наборе iframe-элементов веб-страницы, что затрудняло корректное извлечение текста из документа. Теперь используется снимок экрана и технология автоматического анализа текста (OCR) для последующего получения данных. Проблема решена и встроенный помощник успешно работает со всеми документами Google Docs. Поддержка же PDF реализована через анализ метаданных PDF-файла, что дает возможность понять семантику документа.

Интерфейс Brave

Внешне, работа с новыми типами документов, не отличается от поддерживаемых ранее. Достаточно открыть PDF, Google Doc или Google Sheet во вкладке и вызвать Leo нажатием на соответствующую кнопку на боковой панели.

Разработчики сказали, что в будущем планируют расширить список поддерживаемых типов документов и сервисов. К пример, заявлено скорое включение поддержки GitHub для ряда возможностей взаимодействия с сервисом. Также разработчики, в своих мечтах, заглядывают в будущее и видят в Brave Leo по-настоящему умного помощника, который возьмёт на себя массу прочих забот. Такие вот дела.

Другие заметные изменения Brave 1.63: