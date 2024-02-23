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Brave 1.63 — обновление с поддержкой PDF и Google Docs встроенным чат-ботом23.02.2024

Brave 1.63 — обновление с поддержкой PDF и Google Docs встроенным чат-ботом

Выпущено заметное обновление браузера Brave.

Главной особенностью Brave 1.63 — включение во встроенный ИИ-помощник Leo поддержки PDF-документов и документов сервиса Google Docs. Теперь помощник Leo позволяет взаимодействовать с любыми PDF-файлами, а также документами и таблицами сервиса Google Docs.

До сих пор, проблема поддержки Google Docs заключалась в структуре сервиса — целом наборе iframe-элементов веб-страницы, что затрудняло корректное извлечение текста из документа. Теперь используется снимок экрана и технология автоматического анализа текста (OCR) для последующего получения данных. Проблема решена и встроенный помощник успешно работает со всеми документами Google Docs. Поддержка же PDF реализована через анализ метаданных PDF-файла, что дает возможность понять семантику документа.

Интерфейс Brave
Интерфейс Brave

Внешне, работа с новыми типами документов, не отличается от поддерживаемых ранее. Достаточно открыть PDF, Google Doc или Google Sheet во вкладке и вызвать Leo нажатием на соответствующую кнопку на боковой панели.

Разработчики сказали, что в будущем планируют расширить список поддерживаемых типов документов и сервисов. К пример, заявлено скорое включение поддержки GitHub для ряда возможностей взаимодействия с сервисом. Также разработчики, в своих мечтах, заглядывают в будущее и видят в Brave Leo по-настоящему умного помощника, который возьмёт на себя массу прочих забот. Такие вот дела.

Другие заметные изменения Brave 1.63:

  • Добавлена возможность отображения вертикального списка вкладок с правой стороны (brave://settings/appearance).
  • В поисковую строку добавлена возможность доступа к палитре команд через очертание клавиш «CTRL+Пробел».
  • На боковую панель закладок добавлены новые параметры сортировки пунктов списка.
  • Добавлена возможность синхронизации только сохраненных групп вкладок.
  • На экран покупки криптовалюты (Brave Wallet) добавлена возможность покупки BTC (Биткоин).
  • Ряд улучшений и обновлений для встроенного крипто-кошелька.
  • Подсветка кнопки щита при первом запуске браузера.
  • Прочие изменения.

Скачать Brave 1.63 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 170 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Brave 1.63 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 162 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Brave 1.63 для Windows (ARM)

БесплатноРазмер: 160 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Brave 1.63 для GNU/Linux (64-бит)

БесплатноРазмер: 180 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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