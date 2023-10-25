qBittorrent 4.6.0 — поддержка I2P, редактор тем, упразднение совместимости с Windows 7/8 и прочее

Выпущено крупное обновление замечательного торрент-клиента qBittorrent.

Главным нововведением qBittorrent 4.6.0 является экспериментальная поддержка анонимной сети I2P. Работа qBittorrent через I2P обеспечит анонимности и повысит безопасность файлообмена. Пользователю потребуется загрузить и установить программное обеспечение I2P отдельно, после чего qBittorrent сможет с ним взаимодействовать, а в интерфейсе программы появятся сопутствующие настройки.

Едва ли не более важным изменением этого выпуска является упразднение совместимости с операционными системами Windows 7/8. Теперь qBittorrent официально совместим с Windows 10/11.

Новая версия qBittorrent предлагает интерфейс для редактирования темы оформления (изменение цветов и значков), а также включает массу различных небольших улучшений, которые, в основном, являются новыми опциями и направлены на повышение удобства работы с программой. Также предусмотрен ряд новых настроек.

Интерфейс qBittorrent

Что нового в qBittorrent 4.6.0

Упразднена совместимость с Windows 7/8. Для работы программы требуется Windows 10/11.

Реализована экспериментальная поддержка I2P.

Добавлена возможность редактирования темы оформления. Доступно изменение цветов всех элементов интерфейса и использование пользовательских значков. Кроме прочего, это дает возможность использовать разные значки для светлого и темного режимов интерфейса.

Предприняты различные улучшения для тем оформления интерфейса.

Добавлено новое окно редактирования тегов торрента.

В настройки прокси добавлена возможность настройки использования соединения через прокси отдельно для каждой подсистемы (подключение к пирам, поиск, RSS...).

Переработаны диалоги «Параметры наблюдаемых папок» и «Автозагрузка RSS».

В диалог добавления нового торрент-файла включена опция для добавления задачи в начало очереди.

Добавлена возможность фильтрации списка торрентов по локальному пути сохранения (параметр «Путь сохранения»).

В раздел расширенных настроек добавлено 5 новых: «предельный размер файла .torrent», «предел глубины разбора данных Bdecode», «предел токенов разбора данных Bdecode», «размер буфера отправки сокета» и «размер буфера получения сокета».

Добавлены настройки поведения программы при добавлении дубликата торрента и объединении трекеров с существующим торрентом.

Расширена настройка «Выполнить поиск имени хоста через прокси» («Настройки» > «Соединение»).

В контекстное меню списка пиров добавлен пункт «Запретить пира навсегда».

Добавлена настройка для автоматического скрытия фильтров с нулевым значением («Настройки» > «Поведение»).

Добавлена опция для включения/выключения запроса подтверждения действия «Приостановить/Возобновить Все».

Для сочетания клавиш «CTRL+F», которое отвечает за фокусировку на поисковой строке, добавлена альтернатива — «CTRL+E». Это сделано для удобства пользователей, привыкших к «CTRL+E», традиционно используемому во многих популярных программах сочетанию клавиш для обращения к функции поиска.

Добавлена возможность отображать номера портов в логах (история событий в интерфейсе программы).

В окно «О программе / Встроенное ПО» добавлена кнопка для копирования в буфер обмена информации о сторонних компонентах и их версиях.

Также qBittorrent 4.6.0 предлагает массу исправлений ошибок и улучшений для работы через WebUI.