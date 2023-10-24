Firefox 119 — улучшенный экран Firefox View, добавление изображений в PDF и включение ECH

Выпущена очередная версия популярного браузера Firefox.

Firefox 119 включает целый набор полезных функциональных улучшений, которые будут заметны пользователям. Среди прочих важно отметить следующие изменения: расширенная функция Firefox View, возможность включать в PDF-документы графические изображения, поддержка сохранения между сессиями списка недавно закрытых вкладок. Также эта версия содержит ряд улучшений для безопасности, в том числе включает поддержку Encrypted Client Hello (ECH).

Интерфейс Firefox

Что нового в Firefox 119