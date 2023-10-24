Firefox 119 — улучшенный экран Firefox View, добавление изображений в PDF и включение ECH

Выпущена очередная версия популярного браузера Firefox.
Firefox 119 включает целый набор полезных функциональных улучшений, которые будут заметны пользователям. Среди прочих важно отметить следующие изменения: расширенная функция Firefox View, возможность включать в PDF-документы графические изображения, поддержка сохранения между сессиями списка недавно закрытых вкладок. Также эта версия содержит ряд улучшений для безопасности, в том числе включает поддержку Encrypted Client Hello (ECH).
Что нового в Firefox 119
- Расширена функция Firefox View, которая до сих пор служила для доступа к недавно закрытым вкладкам и синхронизации вкладок между устройствами. Обновленный Firefox View, вдобавок к закрытым вкладкам и вкладкам с других устройств, теперь отображает все открытые вкладки из всех окон и всех синхронизированных устройств. То есть, теперь это центр удобного доступа ко всем вкладкам на всех устройствах. Кроме того, история просмотров, отображаемая списком, может быть отсортирована по дате или сайту.
- Расширены функции редактирования PDF-документов. Добавлена возможность включать в документ графические изображения. Ранее уже поддерживалось добавление текста и рисунков, созданных простеньким внутренним редактором.
- Недавно закрытые вкладки сохраняются между сессиями (если неактивна настройка автоматического восстановления) и могут быть восстановлены.
- При переносе данных из браузера Google Chrome возможен перенос и некоторых расширений.
- В строгом режиме защиты от отслеживания Firefox поддерживает только системные шрифты и шрифты из языковых пакетов. Прочие, к примеру, загружаемые, не поддерживаются. Это очередная мера борьбы с отслеживанием пользователя через один из многих способов фингерпринтинга.
- Обновлен Storage Access API для повышения безопасности и стабильности.
- Encrypted Client Hello (ECH) включен по умолчанию.
- При обращении к медиа-файлам с типом application/octet-stream предлагается загрузка, а не попытка воспроизведения.
- Добавлена поддержка системной настройки скрытия курсора мыши при печати в формах.
- Предприняты улучшения инструментов веб-разработки. Важно отметить улучшение функции обзора неактивных CSS-правил, которые есть, но не влияют на элемент. Реализована поддержка псевдоэлементов, таких как first-letter, cue и placeholder.
- Предприняты изменения для разработчиков.
- Исправлены ошибки в безопасности браузера.
- Исправлены ошибки.