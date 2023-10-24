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Firefox 119 — улучшенный экран Firefox View, добавление изображений в PDF и включение ECH24.10.2023

Firefox 119 — улучшенный экран Firefox View, добавление изображений в PDF и включение ECH

Выпущена очередная версия популярного браузера Firefox.

Firefox 119 включает целый набор полезных функциональных улучшений, которые будут заметны пользователям. Среди прочих важно отметить следующие изменения: расширенная функция Firefox View, возможность включать в PDF-документы графические изображения, поддержка сохранения между сессиями списка недавно закрытых вкладок. Также эта версия содержит ряд улучшений для безопасности, в том числе включает поддержку Encrypted Client Hello (ECH).

Интерфейс Firefox
Интерфейс Firefox

Что нового в Firefox 119

  • Расширена функция Firefox View, которая до сих пор служила для доступа к недавно закрытым вкладкам и синхронизации вкладок между устройствами. Обновленный Firefox View, вдобавок к закрытым вкладкам и вкладкам с других устройств, теперь отображает все открытые вкладки из всех окон и всех синхронизированных устройств. То есть, теперь это центр удобного доступа ко всем вкладкам на всех устройствах. Кроме того, история просмотров, отображаемая списком, может быть отсортирована по дате или сайту.
  • Расширены функции редактирования PDF-документов. Добавлена возможность включать в документ графические изображения. Ранее уже поддерживалось добавление текста и рисунков, созданных простеньким внутренним редактором.
  • Недавно закрытые вкладки сохраняются между сессиями (если неактивна настройка автоматического восстановления) и могут быть восстановлены.
  • При переносе данных из браузера Google Chrome возможен перенос и некоторых расширений.
  • В строгом режиме защиты от отслеживания Firefox поддерживает только системные шрифты и шрифты из языковых пакетов. Прочие, к примеру, загружаемые, не поддерживаются. Это очередная мера борьбы с отслеживанием пользователя через один из многих способов фингерпринтинга.
  • Обновлен Storage Access API для повышения безопасности и стабильности.
  • Encrypted Client Hello (ECH) включен по умолчанию.
  • При обращении к медиа-файлам с типом application/octet-stream предлагается загрузка, а не попытка воспроизведения.
  • Добавлена поддержка системной настройки скрытия курсора мыши при печати в формах.
  • Предприняты улучшения инструментов веб-разработки. Важно отметить улучшение функции обзора неактивных CSS-правил, которые есть, но не влияют на элемент. Реализована поддержка псевдоэлементов, таких как first-letter, cue и placeholder.
  • Предприняты изменения для разработчиков.
  • Исправлены ошибки в безопасности браузера.
  • Исправлены ошибки.

Скачать Firefox 119 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 54.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 119 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 53.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 119 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 119 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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