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SumatraPDF 3.5 — важное обновление минималистичного PDF-ридера23.10.2023

SumatraPDF 3.5 — важное обновление минималистичного PDF-ридера

Выпущена обновленная версия SumatraPDF — свободного и очень быстрого инструмента для чтения PDF-документов, электронных книг и комиксов (PDF, EPUB, MOBI, FB2, CHM, XPS и DjVu).

SumatraPDF обновляется довольно редко — предыдущая версия была выпущена более года назад. По сравнению с ней, в новой версии предусмотрена масса нововведений и улучшений. Самое главное — новая сборка для ARM-систем, темный режим интерфейса, новое контекстное меню для вкладок. Кроме того в SumatraPDF 3.5 предусмотрен набор прочих небольших, но полезных улучшений. Также в этой версии много внимания уделено командам (добавлены новые и изменены некоторые старые).

Интерфейс SumatraPDF
Интерфейс SumatraPDF

Что нового в SumatraPDF 3.5

  • Новые отельные сборки для ARM 64-бит.
  • Добавлен темный режим интерфейса. Теперь доступно 3 режима: светлый, темный и более темный. Переключение осуществляется через «Меню» > «Настройки» > «Тема» или «CTRL+K».
  • Теперь вкладки имеют контекстное меню.
  • Добавлена возможность выхода из полноэкранного и презентационного режимов через двойной клик левой кнопки мыши.
  • Добавлена возможность откреплять вкладку перетаскиванием для ее открытия в новом окне программы.
  • Добавлена поддержка изображений в формате AVIF images (в составе файлов CBZ/CBR).
  • Теперь учитываются EXIF-метаданные с информацией об ориентации изображений в форматах JPEG и PNG. Sumatra PDF будет открывать их в правильной ориентации.
  • Добавлены новые настройки в раздел Annotations (отвечает за внешний вид аннотаций): FreeTextColor, FreeTextSize, FreeTextBorderWidth.
  • Теперь инвертирование цветов запоминается в настройках программы.
  • Добавлена возможность перемещать аннотации. «Ctrl+Клик» для выбора аннотации и перемещение в произвольное место.
  • Теперь домашняя страница всегда остаётся открыта. Это можно изменить через расширенные настройки —раздел NoHomeTab.
  • Добавлены сочетания клавиш «Ctrl+PageUp» / «Ctrl+PageDown» для перехода между страницами (следующая и предыдущая).
  • Добавлено сочетание клавиш «Ctrl+Shift+T» для повторного открытия последнего закрытого документа.
  • Теперь в функции «Панель команд» при поиске команды с «>» отображаются только команды. Ранее отображались и найденные файлы.
  • Добавлена команда для очистки истории.
  • Добавлена команда CmdEditAnnotation для выбора аннотации под курсором мыши и открытия диалога редактирования аннотации.
  • Команда CmdShowCursorPosition переименована в CmdToggleCursorPosition.
  • Добавлена команда CmdCommandPaletteOnlyTabs («Alt+K»).
  • Добавлена возможность отправлять команды через DDE.
  • Добавлены новые команды CmdOpenWithExplorer, CmdOpenWithDirectoryOpus, CmdOpenWithTotalCommander, CmdOpenWithDoubleCommander.
  • Теперь команды CmdCloseOtherTabs, CmdCloseTabsToTheRight доступны через «Панель команд».
  • Добавлена команда командной строки -disable-auto-rotation для отключения изменения ориентации документа при печати.

Сразу после релиза Sumatra PDF 3.5 выпущено обновление с номером 3.5.2, которое исправляет ошибки.

Скачать SumatraPDF 3.5.2 (64-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 8.94 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать SumatraPDF 3.5.2 (32-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 8.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать SumatraPDF 3.5.2 (ARM)

Бесплатно/GPLРазмер: 8.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать SumatraPDF 3.5.2 (64-бит) (Portable)

Бесплатно/GPLРазмер: 6.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать SumatraPDF 3.5.2 (32-бит) (Portable)

Бесплатно/GPLРазмер: 6.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать SumatraPDF 3.5.2 (ARM) (Portable)

Бесплатно/GPLРазмер: 6.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

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