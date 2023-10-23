SumatraPDF 3.5 — важное обновление минималистичного PDF-ридера

Выпущена обновленная версия SumatraPDF — свободного и очень быстрого инструмента для чтения PDF-документов, электронных книг и комиксов (PDF, EPUB, MOBI, FB2, CHM, XPS и DjVu).

SumatraPDF обновляется довольно редко — предыдущая версия была выпущена более года назад. По сравнению с ней, в новой версии предусмотрена масса нововведений и улучшений. Самое главное — новая сборка для ARM-систем, темный режим интерфейса, новое контекстное меню для вкладок. Кроме того в SumatraPDF 3.5 предусмотрен набор прочих небольших, но полезных улучшений. Также в этой версии много внимания уделено командам (добавлены новые и изменены некоторые старые).

Интерфейс SumatraPDF

Что нового в SumatraPDF 3.5

Новые отельные сборки для ARM 64-бит.

Добавлен темный режим интерфейса. Теперь доступно 3 режима: светлый, темный и более темный. Переключение осуществляется через «Меню» > «Настройки» > «Тема» или «CTRL+K».

Теперь вкладки имеют контекстное меню.

Добавлена возможность выхода из полноэкранного и презентационного режимов через двойной клик левой кнопки мыши.

Добавлена возможность откреплять вкладку перетаскиванием для ее открытия в новом окне программы.

Добавлена поддержка изображений в формате AVIF images (в составе файлов CBZ/CBR).

Теперь учитываются EXIF-метаданные с информацией об ориентации изображений в форматах JPEG и PNG. Sumatra PDF будет открывать их в правильной ориентации.

Добавлены новые настройки в раздел Annotations (отвечает за внешний вид аннотаций): FreeTextColor, FreeTextSize, FreeTextBorderWidth.

Теперь инвертирование цветов запоминается в настройках программы.

Добавлена возможность перемещать аннотации. «Ctrl+Клик» для выбора аннотации и перемещение в произвольное место.

Теперь домашняя страница всегда остаётся открыта. Это можно изменить через расширенные настройки —раздел NoHomeTab.

Добавлены сочетания клавиш «Ctrl+PageUp» / «Ctrl+PageDown» для перехода между страницами (следующая и предыдущая).

Добавлено сочетание клавиш «Ctrl+Shift+T» для повторного открытия последнего закрытого документа.

Теперь в функции «Панель команд» при поиске команды с «>» отображаются только команды. Ранее отображались и найденные файлы.

Добавлена команда для очистки истории.

Добавлена команда CmdEditAnnotation для выбора аннотации под курсором мыши и открытия диалога редактирования аннотации.

Команда CmdShowCursorPosition переименована в CmdToggleCursorPosition.

Добавлена команда CmdCommandPaletteOnlyTabs («Alt+K»).

Добавлена возможность отправлять команды через DDE.

Добавлены новые команды CmdOpenWithExplorer, CmdOpenWithDirectoryOpus, CmdOpenWithTotalCommander, CmdOpenWithDoubleCommander.

Теперь команды CmdCloseOtherTabs, CmdCloseTabsToTheRight доступны через «Панель команд».

Добавлена команда командной строки -disable-auto-rotation для отключения изменения ориентации документа при печати.

Сразу после релиза Sumatra PDF 3.5 выпущено обновление с номером 3.5.2, которое исправляет ошибки.