Firefox 118 — с новой функцией переводчика сайтов

В новый Firefox 118 добавлен переводчик — встроенная функция перевода текста на сайтах с одного языка на другой. Ключевые особенности: функция выросла из дополнения Firefox Translations; она полностью локальная; главное преимущество — конфиденциальность, а главный недостаток — мало поддерживаемых языков (русского пока нет).

Переводчик от Firefox — это плоды участия Mozilla в Project Bergamot, некоммерческом проекте создания открытого и конфиденциального набора инструментов нейронного машинного перевода. Отличительная особенность (от подобной функциональности других браузеров) — перевод работает локально, а не через онлайновые сервисы, как, например, переводчик в браузере Google Chrome. Пользователю требуется загрузить базу нужных языков (автоматически или вручную) и перевод будет работать даже без подключения к интернету. Решение использовать локальную систему перевода обусловлено, главным образом, противодействием Mozilla повсеместным механизмам сбора пользовательских данных и для сохранения конфиденциальности. Функция никуда не отправляет переводимый текст — все происходит локально, без всякого взаимодействия с внешними сервисами.

Переводчик в Firefox 118

Переводчик в Firefox был давно доступен в виде отдельного дополнения Firefox Translations, а теперь стал базовой функцией. Само дополнение находится в широком доступе (в репозитории дополнений Firefox) больше года. По итогам нескольких сотен отзывов сформировалась общая оценка 3.7/5. Негативные отзывы описывают отсутствие поддержки многих языков и неудовлетворительное качество перевода, уступающее сервисам Google Translate и DeepL. Позитивные отзывы касаются подхода с точки зрения конфиденциальности и оптимистичного ожидания повышения качества работы функции.

Сама функция перевода работает традиционно — если язык посещаемой страницы отличается от языка браузера и поддерживается переводчиком, то справа от адресной строки появится соответствующая кнопка для осуществления перевода и доступа к сопутствующим настройкам. В настройках браузера доступно управление поддерживаемыми языками и поведением функции на сайтах.

На данный момент поддерживается 10 языков. Русского языка среди них нет. Он находится в разработке (наряду с некоторыми другими языками) и будет включен в будущих обновлениях функции.

На данный момент переводчик в Firefox вряд ли окажется полезен русскоязычной аудитории. Пока остаётся пользоваться либо предыдущей функцией (словарем с книжной полки), либо сторонними сервисами.