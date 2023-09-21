В Яндекс.Браузер добавлена функция перевода и озвучки прямых эфиров

После довольно продолжительного тестового периода в Яндекс.Браузер включена функция перевода трансляций на Youtube. Новинка доступна в версиях браузера для компьютера и мобильных устройств.

Теперь Яндекс.Браузер умеет переводить и озвучивать голос не только в обычных видеороликах (функция доступна около двух лет), но и в прямых эфирах. На данный момент поддерживается перевод с пяти языков: английский, немецкий, французский, итальянский и испанский. Качество перевода и озвучки зависит не только от Яндексовской нейросети, но и от переводимого материала. Понятно, что трансляция лондонского книжного клуба переведется куда лучше, чем стрим немецкого треш-стримера.

Перевод речи

Ранее функция перевода трансляций была доступна в тестовых версиях и имела целый ряд ограничений. Теперь ограничения сняты и она доступна всем пользователям и работает с любыми каналами и трансляциями на Youtube.

Функция перевода трансляций "на лету" наверняка заинтересует самую широкую аудиторию пользователей. Она не имеет аналогов в базовых версиях других браузеров, но может быть включена с помощью расширений и решений от проектов, вроде voice-over-translation.

Остаётся добавить, что разработчики отмечают тестовый статус новинки и не гарантируют безошибочный перевод.