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В Яндекс.Браузер добавлена функция перевода видеороликов08.09.2021

В Яндекс.Браузер добавлена функция перевода видеороликов

Компания Яндекс объявила о включении функции перевода видео в Яндекс.Браузер.

Новинка позволяет переводить речь в видероликах на русский язык. Функция работает с любым англоязычным роликом на Youtube, Vimeo и подобных сервисах. Получается закадровый двухголосый перевод, а оригинальная звуковая дорожка приглушается. Русскоязычная озвучка включается через новый значок «Перевести», появившийся в верхней части окна веб-плеера.

Магия заключается в преобразовании текста в речь. Функция либо подхватывает готовые субтитры, либо составляет собственные и зачитывает их. Опытная нейросеть способна причесать озвучку: определит пол для озвучивания мужским или женским голосом (конечно Алиса), удалит ненужные элементы речи, проигнорирует шумы (например, песню на фоне) и подстроит скорость (чтобы уравновесить разницу в продолжительности оригинального и переведенного предложений).

Кнопка перевода в веб-плеера
Кнопка перевода в веб-плеера

В интернете уже успели проверить перевод от Яндекса на фильмах и посмеяться над ошибками технологии. В реальности вряд ли есть резон смотреть кино с речевым переводом Яндекса и профессиональные переводчики пока не останутся без работы — художественный перевод ему пока не под силу. Оптимальная ситуация — перевод каких-нибудь лекций, докладчик которой обладает грамотной речью и размеренным темпом повествования, — в таких ситуациях новинка может дать отличный результат.

Конечно, работа функции несовершенна — срабатывает переводчик не на всех роликах, на некоторых приходится ожидать продолжительное время, иногда может переводиться песенка с заднего фона, да и идеального перевода пока достичь невозможно. Но, в общем и целом, функция выглядит достойно и наверняка будет полезной широкой аудитории.

На данный момент новая функция должна быть доступна у всех пользователей Яндекс Браузера. Если новая кнопка перевода недоступна, то нужно проверить наличие обновлений через страницу «Дополнительно» > «О браузере».

Скачать Яндекс.Браузер для Windows

БесплатноРазмер: 63.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Яндекс.Браузер для Android

БесплатноРазмер: 50 МбОС: AndroidСтабильная версия

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