AIDA64 6.90 — обновление комплекса для анализа, мониторинга и тестирования компьютера

Компания FinalWire выпустила очередную версию AIDA64 — самой популярной программы для анализа, тестирования и мониторинга железа компьютеров с операционной системой Windows.

Это рядовое обновление, которое оптимизирует тесты под новые процессоры, улучшает совместимость с некоторым железом, а также включает поддержку новейших видеокарт от NVIDIA и AMD. Кроме прочего важно отметить добавленную в этот выпуск поддержку мониторинга и полную информацию о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 4060/4060 Ti/4070 и AMD Radeon RX 7600.

Интерфейс AIDA64

Что нового в AIDA64 6.90

Оптимизация тестов AVX2 под процессоры Intel Raptor Lake Refresh. Используются инструкции AVX-512, AVX2, AVX, Fused Multiply-Add (FMA) и аппаратное ускорение AES-NI. Улучшена поддержка процессоров Intel Meteor Lake, Arrow Lake, Lunar Lake.

Добавлена предварительная поддержка готовящихся к выходу процессоров AMD Zen 5. Добавлена полная информация (в том числе и о микроконтроллере) и оптимизированы тесты AVX-512 и AVX2.

Улучшена поддержка процессоров Zhaoxin Yongfeng.

Расширена поддержка устройств SmartCool LCD.

Улучшена поддержка процессоров Intel Meteor Lake, Arrow Lake, Lunar Lake.

Добавлена полная информация о видеокартах AMD Radeon Pro W7800, Radeon Pro W7900, Radeon RX 6450M, Radeon RX 6550M, Radeon RX 7600, Radeon RX 7600M XT.

Добавлена поддержка мониторинга и полная информация о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 4060, GeForce RTX 4060 Ti, GeForce RTX 4070, H800, RTX 4000 Ada Generation Laptop, RTX A1000 6GB Laptop.

Как и прежде, для свободной загрузки доступны пробные версии AIDA64 Extreme Edition (версия для дома) и Engineer Edition (версия для коммерческого использования), а версии Business Edition и Network Audit Edition (рассчитаны на администраторов) распространяются только по запросу у разработчика.